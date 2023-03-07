AirMoldova уменьшает частоту рейсов в шести направлениях
Главный авиаперевозчик Молдовы продолжает отменять и уменьшать численность рейсов из/в Кишинев из-за нестабильности ситуации в стране
Об этом перевозчик сообщил на своей странице в фейсбуке.
"Уважаемые пассажиры, еженедельная частота некоторых рейсов уменьшается. Авиабилеты 7 марта 2023 года на рейсы в/из: Дюссельдорф, Париж, Стамбул. И 8 марта, рейсы в/с: Лондон, Тбилиси, Дюссельдорф, Рим", - говорится в сообщении.
- Напомним, 2 марта Air Moldova сообщила, что "в связи с операционными трудностями" отменила рейсы в Прагу, Париж, Лондон, Стамбул и Тбилиси, запланированные на 2 и 3 марта. Эксперты отмечают, что под "операционными трудностями" подразумевается, скорее всего, запрет лизингодателей использовать самолеты для полетов из/в Молдову из-за нестабильности ситуации в стране, или задолженность авиакомпании за аренду воздушных судов.
- Также в конце февраля стало известно, что один из крупнейших европейских лоукостеров WizzAir с 14 марта приостановит полеты из и в аэропорт Кишинева, ввиду рисков, вызванных попаданием российских ракет в воздушное пространство Молдовы и опасностью агрессии РФ на Молдову.
- 28 февраля в правительстве Молдовы сообщили , что руководство крупнейшего лоукостера в Европе Ryanair готово запустить авиарейсы из аэропорта Кишинева после того, как об уходе из аэропорта объявил WizzAir.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.26
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное