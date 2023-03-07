Об этом перевозчик сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Уважаемые пассажиры, еженедельная частота некоторых рейсов уменьшается. Авиабилеты 7 марта 2023 года на рейсы в/из: Дюссельдорф, Париж, Стамбул. И 8 марта, рейсы в/с: Лондон, Тбилиси, Дюссельдорф, Рим", - говорится в сообщении.