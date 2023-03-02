Об этом говорится на странице компании Facebook.

"Причина отмены рейсов – операционные трудности. Два самолета из флота авиакомпании недоступны для полетов", – пояснили в компании.

Также в Air Moldova сообщили об отмене рейса 9U886 "Верона – Кишинев". Пассажиров этого рейса доставили в аэропорт Милана, откуда они вылетят в столицу Молдовы.