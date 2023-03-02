AirMoldova отменила рейсы из Кишинева в пяти направлениях из-за "операционных трудностей"
Air Moldova "в связи с операционными трудностями" отменила рейсы в Прагу, Париж, Лондон, Стамбул и Тбилиси, запланированные на 2 и 3 марта
Об этом говорится на странице компании Facebook.
"Причина отмены рейсов – операционные трудности. Два самолета из флота авиакомпании недоступны для полетов", – пояснили в компании.
Также в Air Moldova сообщили об отмене рейса 9U886 "Верона – Кишинев". Пассажиров этого рейса доставили в аэропорт Милана, откуда они вылетят в столицу Молдовы.
- Напомним, в конце февраля стало известно, что один из крупнейших европейских лоукостеров WizzAir с 14 марта приостановит полеты из и в аэропорт Кишинева, ввиду рисков, вызванных попаданием российских ракет в воздушное пространство Молдовы и опасности агрессии РФ на Молдову.
- 28 февраля в правительстве Молдовы сообщили , что руководство крупнейшего лоукостера в Европе Ryanair готово запустить авиарейсы из аэропорта Кишинева после того, как об уходе из аэропорта объявил WizzAir.
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