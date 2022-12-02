Airbus откажется от российского титана через несколько месяцев
Директор Airbus заявил, что через несколько месяцев компания избавится от зависимости от поставки российского титана
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Майкла Шолхорна.
"Мы находимся в процессе отделения от России, когда речь идет о титане. Это будет вопрос месяцев, а не лет", - сказал Майкл Шолхорн, исполнительный директор Airbus Defense & Space.
Он отметил, что это "относительно сложный процесс", в частности из-за сертификации. Но Шолхорн заверил, что отказ от сырья из России все равно произойдет.
Airbus заявляет, что пытается найти альтернативные поставщики, в то время как конкурент Boeing утверждает, что приостановил закупки титана из России.
Источники Reuters информируют, что компания расширила закупки из США и Японии, изучая новые источники. Сертификация новых поставщиков по строгим аэрокосмическим стандартам может занять годы.
"Пока что Airbus все еще закупает определенный процент российского титана, но мы явно на пути к тому, чтобы стать независимыми от него", - отметил исполнительный директор Airbus.
- Напомним, 16 ноября сообщалось, что американская корпорация Arconic продала свой бизнес в Российской Федерации стоимостью 230 млн долларов.
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