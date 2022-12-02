Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Майкла Шолхорна.

"Мы находимся в процессе отделения от России, когда речь идет о титане. Это будет вопрос месяцев, а не лет", - сказал Майкл Шолхорн, исполнительный директор Airbus Defense & Space.

Он отметил, что это "относительно сложный процесс", в частности из-за сертификации. Но Шолхорн заверил, что отказ от сырья из России все равно произойдет.

Airbus заявляет, что пытается найти альтернативные поставщики, в то время как конкурент Boeing утверждает, что приостановил закупки титана из России.

Источники Reuters информируют, что компания расширила закупки из США и Японии, изучая новые источники. Сертификация новых поставщиков по строгим аэрокосмическим стандартам может занять годы.

"Пока что Airbus все еще закупает определенный процент российского титана, но мы явно на пути к тому, чтобы стать независимыми от него", - отметил исполнительный директор Airbus.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что американская корпорация Arconic продала свой бизнес в Российской Федерации стоимостью 230 млн долларов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb