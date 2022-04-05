Airbnb с 4 апреля запретил пользователям из России и Беларуси бронировать жилье
Платформа для аренды жилья Airbnb запретила пользователям из России и Беларуси осуществлять бронирование на сайте с 4 апреля
Об этом говорится в сообщении компании.
Следовательно, все бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены.
Это означает, что бронирование жилья в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование в любом месте.
"Календари объявлений в России и Беларуси заблокированы. Прием новых гостей теперь невозможен. … Гостям из России и Беларуси больше не доступно оформление бронирований на Airbnb", – говорится в сообщении.
- Напомним, о намерении прекратить работу в России и Белоруссии в Airbnb сообщили еще 4 марта.
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