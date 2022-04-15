Airbnb предоставляет бесплатное проживание сроком на месяц для украинцев с редкими заболеваниями

Об этом сообщает open4business со ссылкой на Европейскую организацию по изучению редких заболеваний (EURORDIS).



EURORDIS будет собирать информацию о положении мигрантов с орфанными заболеваниями и их краткосрочных потребностях в жилье. На основе этой информации Airbnb.org выдаст ваучер на бронирование жилья через свою платформу.



Европейская организация по изучению редких заболеваний объединяет около 1000 организаций в 74 странах. В Украине около 2 миллионов человек живут с редкими заболеваниями (например, спинальная мышечная атрофия).



Проект реализуют в рамках масштабной программы Airbnb.org, обеспечение жильем 100 000 покидающих Украину беженцев.

Напомним, с 4 апреля Airbnb запретил пользователям из России и Белоруссии бронировать жилье.

Иностранные пользователи сервиса Airbnb забронировали жилье в Украине на $15 млн, чтобы финансово помочь украинским предпринимателям в сфере гостиничного бизнеса.