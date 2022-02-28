Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 тысяч украинских беженцев

Об этом сообщает Reuters .



Исполнительный директор Брайан Чески и глава Airbnb.org Джо Геббиа направили письма лидерам Польши, Румынии, Германии и Венгрии с предложением помочь разместить беженцев из Украины.



По состоянию на 28 февраля по меньшей мере 300 тысяч украинских беженцев въехали в Евросоюз после полномасштабного вторжения в страну. По словам высокопоставленных чиновников ЕС и Франции, блоку нужно подготовиться к прибытию еще миллионов убегающих от войны украинцев.



Airbnb.org, предоставляющий временное пребывание людей во время кризиса, будет тесно сотрудничать с правительствами, чтобы помочь удовлетворить потребности в каждой стране, включая предоставление долгосрочного пребывания.



Проживание будет финансироваться Airbnb, донорами Airbnb.org Refugee Fund и хостами Airbnb.org.



Несколько других компаний также предложили поддержку предприятиям и потребителям из Украины. Онлайн-продавец Etsy Inc отказался от задолженности продавцов в размере около $4 миллионов. Verizon Communications Inc заявила, что снимет плату за звонки в Украину для некоторых клиентов, а британская Virgin Media O2 сняла плату за использование данных в Украине.

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