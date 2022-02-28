Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 тысяч украинских беженцев
Компания по аренде жилья Airbnb Inc заявила, что ее некоммерческая организация Airbnb.org предоставит бесплатное временное жилье до 100 тыс. бежавших из Украины беженцев
Об этом сообщает Reuters .
Исполнительный директор Брайан Чески и глава Airbnb.org Джо Геббиа направили письма лидерам Польши, Румынии, Германии и Венгрии с предложением помочь разместить беженцев из Украины.
По состоянию на 28 февраля по меньшей мере 300 тысяч украинских беженцев въехали в Евросоюз после полномасштабного вторжения в страну. По словам высокопоставленных чиновников ЕС и Франции, блоку нужно подготовиться к прибытию еще миллионов убегающих от войны украинцев.
Airbnb.org, предоставляющий временное пребывание людей во время кризиса, будет тесно сотрудничать с правительствами, чтобы помочь удовлетворить потребности в каждой стране, включая предоставление долгосрочного пребывания.
Проживание будет финансироваться Airbnb, донорами Airbnb.org Refugee Fund и хостами Airbnb.org.
Несколько других компаний также предложили поддержку предприятиям и потребителям из Украины. Онлайн-продавец Etsy Inc отказался от задолженности продавцов в размере около $4 миллионов. Verizon Communications Inc заявила, что снимет плату за звонки в Украину для некоторых клиентов, а британская Virgin Media O2 сняла плату за использование данных в Украине.
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