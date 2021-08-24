Airbnb обеспечит жильем 20 тыс. беженцев из Афганистана, - соучредитель сервиса
Сервис аренды жилья Airbnb обеспечит бесплатным жильем 20 тыс. афганских беженцев
Об этом в Twitter сообщил соучредитель сервиса Airbnb Брайан Чески.
"Начиная с сегодняшнего дня, Airbnb начнет бесплатно расселять 20 тыс. афганских беженцев во всем мире", - написал Чески.
Он отметил, чтобы организовать жилье для беженцев, Airbnb сотрудничает с партнерами и общественными организациями для решения самых острых проблем. Чески призвал людей обращаться к нему, если они готовы принять семью беженцев.
Чески отметил, что переселение афганских беженцев в США и другие страны является одним из крупнейших гуманитарных кризисов современности. Он выразил надежду, что пример Airbnb вдохновит других руководителей бизнеса.
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