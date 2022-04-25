Airbnb анонсировал партнерские программы по размещению 100 тыс. украинских беженцев

Об этом пишет shorttermrentalz.com.



Airbnb сообщила, что она сотрудничает с организациями Global Empowerment Mission, EURORDIS и Planting Peace, также продолжили партнерские отношения с Refugees Welcome Italia и Rescate в Италии, Red Acoge и Diaconía Madrid в Испании и Bienvenida в Германии, чтобы предложить жилье.



Другие партнерские отношения с Airbnb.org для предоставления бесплатного краткосрочного жилья по всей Европе, о которых сообщалось ранее, включают Международную организацию по миграции, HIAS, Nova Ukraine и Save the Children Sweden. Они также сотрудничают с правительством Германии и федеральным правительством в Соединенных Штатах. Последний заявил, что сможет принять до 100 тысяч беженцев.



Издание сообщает, что на 25 апреля некоммерческая организация помогла почти 11 тысячам человек получить временное жилье в Европе.



Майкл Каппони, президент Global Empowerment Mission, сказал: "Мы очень благодарны за наше партнерство с Airbnb.org в этой трагической ситуации в Украине. Благодаря этой невероятной программе GemBstrong уже смог разместить 1257 человек в комфортных домах".



EURORDIS – это неправительственный альянс организаций пациентов, представляющий 995 организаций для пациентов с редкими заболеваниями в 74 странах. При поддержке Airbnb.org он будет координировать работу с сообществом поставщиков медицинских услуг, чтобы помочь пациентам с широким спектром выезжающих из Украины редких заболеваний.



Airbnb.org добавил, что более 33 000 человек зарегистрировались, чтобы предложить свои дома беженцам через программу, в том числе более 20 000 в Европе и около 7 000 в Соединенных Штатах.



Кроме того, соучредители Airbnb пообещали пожертвовать до 10 миллионов долларов на инициативу компании.

Напомним, схему для приема беженцев из Украины "Homes for Ukraine" в Великобритании назвали "бездушной и бесчеловечной" из-за бюрократических аспектов.