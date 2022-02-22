AirBaltic приостанавливает ночные полеты в Украине до конца февраля
Латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины
Об этом сообщает Delfi.
"Безопасность наших пассажиров и сотрудников – главный приоритет airBaltic. Компания перед каждым рейсом оценивает текущую ситуацию и придерживается рекомендаций официальных властей. airBaltic является гибкой авиакомпанией и готова корректировать свой график полетов при необходимости", - говорится в сообщении авиакомпании.
Как известно, на этой неделе airBaltic планирует выполнять рейсы ежедневно между Киевом и Ригой, а также два рейса между Киевом и Вильнюсом.
Отмечается, что из-за временной частичной приостановки полетов авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса (ночные) между Одессой и Ригой.
Авиакомпания свяжется с пассажирами указанных рейсов и предложит им перенести бронирование на другие рейсы.
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