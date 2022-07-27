АИК – "Ворскла": букмекеры дали прогноз на матч Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ответный матч АИК - "Ворскла" в рамках 2-го раунда квалификации Лиги конференций пройдет в Швеции на стадионе "Френдз Арена".

Букмекеры полагают, что "Ворскла" является фаворитом противостояния. На проход полтавчан в следующий раунд коэффициент 1,83. Проход АИКа – 1,91.

27 июля в 19:15 Youtube-канал Еспресо начнет футбольный марафон перед игрой АИК – ФК "Ворскла". Прямую трансляцию матча смотрите на нашем YouTube-канале в 20:00 с украиноязычным комментированием.

Первую игру полтавская "Ворскла" выиграла со счетом 3:2.

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