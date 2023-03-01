Об этом информирует Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

"С 1 марта небольшие агропроизводители смогут получить удобрения для яровых и озимых культур и семена подсолнечника благодаря проекту, внедряемому Программой USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО)", - пишет пресс-служба.

Чтобы подать заявку агропроизводителю необходимо зайти на Государственный аграрный реестр, в разделе "Доступные программы" выбрать "Получение от Программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) удобрений и семян подсолнечника".

Проект направлен на поддержку микро-, малых и средних предприятий в Украине, которые обрабатывают от 5 до 500 га и занимаются выращиванием зерновых и масличных культур.

Воспользоваться возможностью могут агропроизводители, которые:

зарегистрированы как юридические лица или физические лица – предприниматели, в том числе семейные фермерские хозяйства.

имеют общую площадь земельных участков в собственности и/или аренде от 5 до 500 га, расположенные в следующих областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.

зарегистрированы в ГАР. Заявители смогут выбрать один из трех видов помощи: минеральные удобрения для подкормки озимых культур или минеральные удобрения для основного и припосевного внесения на овраги культуры или семян подсолнечника.

отвечают другим требованиям, в том числе не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, в РФ и Беларуси; не является объектом санкций в соответствии с украинским законодательством.

Заявки принимаются до 14 марта.

"Проект обеспечит 6 тыс. тонн минеральных удобрений для подкормки озимых культур и основного и припосевного внесения на овраги культуры, а также семян подсолнечника для классической технологии выращивания на площади 28 тыс. га. Возможностью смогут воспользоваться по меньшей мере 6 800 ММСП", - подчеркивают в пресс-службе. .