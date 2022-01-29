Агробизнес озвучил план действий на случай новых военных ударов России по Украине

Об этом говорится в материале на АgroRolit.



Отмечается, что план может быть полезен всем тем, кто смотрит на шаг вперед и занимается защитой коллектива и в целом предприятия.



В список мероприятий входит:



ежедневное получение и обобщение информации из "проблемных" регионов - реальная картина относительно ситуации, настроений, перспектив;



разработка плана регулярной коммуникации с сотрудниками и партнерами через надежные средства (Telegram, SMS), обеспечение спутниковой связью;



составление и корректировка списков сотрудников (членов семей), транспорта и активов;



разработка планов эвакуации - транспорт, маршруты, пункты передислокации с вариантами размещения в отеле; материальное обеспечение - финансовая помощь, пайки, одежда;



разработка (вместе с партнерами) детальных планов сбора и эвакуации активов, оборудования, продукции со складов клиентов - списки активов, транспорт, маршруты;



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подготовка пакета документов для смены юридического адреса компании (если она в "проблемной" зоне), эвакуация архивов и серверов;



обеспечить запас ГСМ и организовать его хранение в АТХ в необходимом количестве;



в целях обеспечения бесперебойного функционирования предприятия составить списки военнообязанных и списки взаимозаменяемости персонала в случае возможной мобилизации сотрудников;



разработка региональной долгосрочной стратегии и стратегии инвестирования в рамках проекта "Коммерческое (стратегическое) планирование";



выявление рисковых брендов и определение возможных ниш в потребностях клиентов;



подготовка перераспределения производства в случае приказа военной администрации производить товары военного времени;



составление плана защиты персонала и активов компании, согласование правоохранительными и т.д. органами перечня дополнительных мер по обеспечению безопасности предприятий компании;



создание службы охраны общественного порядка и согласование списков штабом ГО, организация занятий по действиям службы в нестандартных ситуациях, разработка методических планов и конспектов занятий;



техническая поддержка мер по усилению контроля критических точек (участков) производства;



провести эвакуацию персонала объектов компании к укрытию (бомбоубежищу) в случае прямой угрозы жизни и здоровью работников в условиях открытой военной агрессии.



"В финале хотелось бы сказать, что в XXI веке широкомасштабная наступательная операция (врага, - ред.) с попыткой удержать большие захваченные территории - это авантюра, не имеющая шансов на положительное завершение. Ведь просчитать ход такой операции невозможно, и при реализации она быстро перейдет в неконтролируемую плоскость", - отмечается в статье.



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