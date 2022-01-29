Агробизнес озвучил план действий на случай новых военных ударов России по Украине
Некоторые частные предприятия разрабатывают собственные универсальные планы мер на случай новой активной фазы войны между Россией и Украиной и угрозы для их предприятий
Об этом говорится в материале на АgroRolit.
Отмечается, что план может быть полезен всем тем, кто смотрит на шаг вперед и занимается защитой коллектива и в целом предприятия.
В список мероприятий входит:
ежедневное получение и обобщение информации из "проблемных" регионов - реальная картина относительно ситуации, настроений, перспектив;
разработка плана регулярной коммуникации с сотрудниками и партнерами через надежные средства (Telegram, SMS), обеспечение спутниковой связью;
составление и корректировка списков сотрудников (членов семей), транспорта и активов;
разработка планов эвакуации - транспорт, маршруты, пункты передислокации с вариантами размещения в отеле; материальное обеспечение - финансовая помощь, пайки, одежда;
разработка (вместе с партнерами) детальных планов сбора и эвакуации активов, оборудования, продукции со складов клиентов - списки активов, транспорт, маршруты;
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подготовка пакета документов для смены юридического адреса компании (если она в "проблемной" зоне), эвакуация архивов и серверов;
обеспечить запас ГСМ и организовать его хранение в АТХ в необходимом количестве;
в целях обеспечения бесперебойного функционирования предприятия составить списки военнообязанных и списки взаимозаменяемости персонала в случае возможной мобилизации сотрудников;
разработка региональной долгосрочной стратегии и стратегии инвестирования в рамках проекта "Коммерческое (стратегическое) планирование";
выявление рисковых брендов и определение возможных ниш в потребностях клиентов;
подготовка перераспределения производства в случае приказа военной администрации производить товары военного времени;
составление плана защиты персонала и активов компании, согласование правоохранительными и т.д. органами перечня дополнительных мер по обеспечению безопасности предприятий компании;
создание службы охраны общественного порядка и согласование списков штабом ГО, организация занятий по действиям службы в нестандартных ситуациях, разработка методических планов и конспектов занятий;
техническая поддержка мер по усилению контроля критических точек (участков) производства;
провести эвакуацию персонала объектов компании к укрытию (бомбоубежищу) в случае прямой угрозы жизни и здоровью работников в условиях открытой военной агрессии.
"В финале хотелось бы сказать, что в XXI веке широкомасштабная наступательная операция (врага, - ред.) с попыткой удержать большие захваченные территории - это авантюра, не имеющая шансов на положительное завершение. Ведь просчитать ход такой операции невозможно, и при реализации она быстро перейдет в неконтролируемую плоскость", - отмечается в статье.
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