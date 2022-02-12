"Агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город". Совместное заявление министра обороны Резникова и главнокомандующего ВСУ Залужного

Оно размещено Министерством обороны, передает Еспресо.TV .



"Армия и добровольцы смогли выстоять в 2014 году, когда "брат" нагло вонзил нож в спину. Тогда многие психологически не были готовы сопротивляться тому, с кем вчера сидели за одним столом.



Сейчас ситуация совсем другая. В Кремле это точно знают и это важный элемент сдерживания. Сегодня у нас самая мощная армия в Украине за последние 15 лет и самая мощная армия в Европе, наше войско возглавляют боевые генералы и офицеры.



Иловайск, Дебальцево оставили шрамы на ее сердце, но закалили волю. Героическая оборона Донецкого и Луганского аэропортов, ежедневная защита десятков населенных пунктов – от Станицы Луганской до Широкино – сделали боевой дух несгибаемым.



Каждый, кто хоть раз смотрел в глаза нашим воинам, уверен - повторения 2014 года не будет, агрессору не взять ни Киев, ни Одессу, ни Харьков, ни любой другой город. Не сомневайтесь – ВСУ абсолютно готовы к отпору и не отдадут Украинские земли!” – подчеркнул министр обороны Украины Алексей Резников.



"420 тысяч украинских воинов и каждый без исключения командир уже смотрели в глаза смерти. Командующие видов, родов, командиры бригад, батальонов и рот – это специалисты своего дела и патриоты своего государства. Мы не отдадим ни клочка Украинской земли!", - добавил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный



Министр обороны в свою очередь добавил, что сейчас раздаются уже далеко не впервые за последние полгода "объявления" о начале широкомасштабного вторжения России, и их следует воспринимать как дополнительный способ разрушить намерения врага.



Алексей Резников также отметил, что сегодня у Украины есть беспрецедентная поддержка со стороны международных партнеров - самая большая за все время Независимости. В частности, это проявляется в поставках оборонительного оружия, что повысило возможности Вооруженных Сил Украины дать отпор агрессору. В течение месяца от разных стран получено около 2 тысяч тонн современного вооружения, боеприпасов и средств бронезащиты.



"Наши воины уже прошли обучение и готовы применять весь арсенал средств", – подчеркнул Резников.



Министр обороны также подчеркнул, что ситуация контролируется украинской разведкой, армией и дипломатами.



В режиме 24/7 Украина координирует свои действия с ведущими странами мира. Такого единения ведущих демократий уже не было десятки лет.



Многие страны сейчас по-настоящему отдают себе отчет в опасности действий России и эмоционально это переживают. Украина прошла через это 8 лет назад.





Напомним, Верховная Рада готовится перейти в непрерывный режим работы.

Перевести работу украинского парламента в непрерывный режим в связи с, как утверждают западные правительства и разведки, очень высокой угрозой нового российского вооруженного вторжения требовали оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Голос".

По их инициативе завтра, 13 февраля 2022 года, в Верховной Раде состоится закрытое заседание силового и финансового блоков Кабинета Министров с участием премьера Дениса Шмыгаля и глав парламентских фракций. Ориентировочное время начала встречи – 16:00.

В свою очередь, лидер "Евросолидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко предлагает парламенту возобновить деятельность "антикризисного штаба для принятия оперативных решений", как это было во время активных боевых действий с РФ в 2014-2015 годах.

"Никто не может заглянуть в голову главам Кремля и наверняка сказать, какими конкретно могут быть действия. Но абсолютно ВСЕ сценарии развития мы просчитываем и готовы к ним. Сегодня очень много заявлений раздается, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд.Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем все, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации.Мы планируем идти политико-дипломатическим путем. Я вам больше скажу – именно дипломатическим и мирным путем домой вернутся и Донетчина с Луганщиной, и Крым с Севастополем!Именно благодаря этому пути мы имеем невероятную политическую и военно-техническую помощь со стороны наших партнеров, именно благодаря этому пути Кремль отменил наглую блокаду Азова. Именно опираясь на этот путь, мы будем добиваться разблокирования вод Черного моря. Мощная армия, которую мы строим круглосуточно, Силы территориальной обороны – это наши важные дипломатические аргументы", – заявил министр обороны Украины."Уверяю, Вооруженные Силы Украины готовы к отпору. Мы проводим и будем проводить учения. Уже сейчас на полигонах по всей территории нашей страны проводится активная фаза командно-штабных учений "Метель-2022". Мы постоянно повышаем свои оборонные способности, слаженность подразделений и военную мастерство.Мы создали боевые порядки и успели в сжатые сроки развернуть Силы терробороны и вооружили их ПТРК и ПЗРК, проводим подготовку инструкторов – операторов ПТРК "Корсар" и "Стугна-П" для обучения личному составу Сил ТРО ВСУ. Мы усилили оборону Киева. Мы прошли войну и должную подготовку.Следовательно, готовы встретить врагов и не с цветами, а со "стингерами", "джавелинами" и NLAW. Welcome to hell!", - заявил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.Что делать сейчас? Хранить спокойствие, поддерживать Вооруженные Силы и дипломатов. Именно спокойствие сейчас - главное оружие, способное обеспечить нам надежный фундамент для обороны. Продолжать обычную жизнь, работать - этообеспечивать нормальную экономическую деятельность, а следовательно и возможность Вооруженных Сил защищать страну так и столько, как и сколько нужно. Сохраняйте спокойствие и на своем уровне делайте то, что от вас зависит, чтобы мы все вместе становились сильнее", - подытожил Алексей Резников.