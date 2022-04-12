Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

На встрече также присутствовали министр обороны Алексей Резников и министр финансов Сергей Марченко.

Премьер-министр Украины подчеркнул: действия России демонстрируют, что агрессор стремится убить как можно больше мирного населения, нанести максимальный ущерб инфраструктуре и создать гуманитарный кризис на нашей территории.

"Чтобы покончить с войной, геноцидом и страданием украинцев, нам нужна дальнейшая поддержка США, прежде всего с большей военной помощью и усилением санкционного давления", — сказал Денис Шмигаль.

Глава правительства также поблагодарил США за очередной недавно введенный пакет санкций против РФ. В то же время он подчеркнул, что цена, которую Россия платит за войну, недостаточно высока.

"Мы просим принять срочные меры и ввести полную блокировку всех российских банков и финансовых учреждений, включая "Газпромбанк", "Банк Москвы" и "Россельхозбанк". Мы призываем вас признать Россию государством-спонсором терроризма, ввести санкции против активов российского правительства и российских государственных предприятий в США, заблокировать доступ российским судам и морским компаниям ко всем внутренним морским портам США", - отметил премьер-министр.

Денис Шмигаль подчеркнул, что Украине требуется голос США в отстаивании полного эмбарго на ключевые российские товары: нефть, газ, металлы, полезные ископаемые.

"Ваши действия сегодня имеют решающее значение для прекращения войны России против Украины. Чем быстрее вы будете действовать, тем больше жизней невинных мирных жителей будет спасено. Вам по силам это сделать", — подчеркнул премьер-министр.



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