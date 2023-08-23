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Агрессор превращается в жертву: в РФ создают из Финляндии образ врага, - Ниинистё

23 августа, 2023 среда
09:31
Мир

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в России пытаются создать из Финляндии образ врага, тем самым превращая жертву в агрессора

Об этом пишет Уle .

"Причины и последствия перевернуты с ног на голову. Агрессор превращается в жертву. Угроза и опасность (якобы выходят - ред.) со стороны Финляндии и Запада", - заявил президент.

Он предполагает, что такие действия направлены на внутреннюю российскую аудиторию, поскольку власти РФ хотят убедить граждан, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО не в результате действий России.

По его словам, страна должна быть готова к "разного рода пакостей" от РФ, включая попытки гибридного влияния и кибератаки.

В ответ на вопрос, попытается ли Россия повлиять на предстоящие президентские выборы в Финляндии, Ниинисто отметил, что считает это маловероятным, поскольку "у россиян могут возникнуть трудности с поиском фаворита". Президент подчеркнул, что нельзя подвергаться провокациям со стороны РФ.

  • Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о якобы кратном росте угроз безопасности его страны со стороны Польши, а также недавно ставшей членом НАТО Финляндии.
Россия
вибори
Финляндия
НАТО
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