Агрессор превращается в жертву: в РФ создают из Финляндии образ врага, - Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в России пытаются создать из Финляндии образ врага, тем самым превращая жертву в агрессора
Об этом пишет Уle .
"Причины и последствия перевернуты с ног на голову. Агрессор превращается в жертву. Угроза и опасность (якобы выходят - ред.) со стороны Финляндии и Запада", - заявил президент.
Он предполагает, что такие действия направлены на внутреннюю российскую аудиторию, поскольку власти РФ хотят убедить граждан, что Финляндия и Швеция присоединились к НАТО не в результате действий России.
По его словам, страна должна быть готова к "разного рода пакостей" от РФ, включая попытки гибридного влияния и кибератаки.
В ответ на вопрос, попытается ли Россия повлиять на предстоящие президентские выборы в Финляндии, Ниинисто отметил, что считает это маловероятным, поскольку "у россиян могут возникнуть трудности с поиском фаворита". Президент подчеркнул, что нельзя подвергаться провокациям со стороны РФ.
- Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о якобы кратном росте угроз безопасности его страны со стороны Польши, а также недавно ставшей членом НАТО Финляндии.
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