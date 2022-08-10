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Агрессию не будем терпеть: Чехия поддержала запрет выдачи россиянам шенгенских виз

10 августа, 2022 среда
21:24
Мир

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский выступил за запрет выдачи шенгенских виз гражданам России и призвал ЕС поддержать эту позицию

Об этом сообщает издание Novinky.

Липовский заявил, что председательствующая в ЕС Чехия неоднократно поднимала эту тему в европейских учреждениях. А в конце августа глава чешской дипломатии намерен повторить свои призывы во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.

"Чехия неоднократно поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министра и меня. Мы стремимся к согласованному подходу всего Европейского Союза. Мы были первыми, кто пошел на такие меры, и пытаемся объяснить нашим партнерам, что это оправданный и эффективный шаг. В ходе российской агрессии, декларируемые границы которой постоянно смещаются, об обычном туризме граждан России не может быть и речи", – сказал Липовский.

Он также напомнил, что Чехия была первой страной в ЕС, прекратившей выдавать визы гражданам России - эта инициатива была реализована еще 25 февраля, сразу после начала полномасштабного вторжения РФ на территории Украины.

Запрет все еще действует. Единственным исключением является предоставление виз гражданам России по гуманитарным причинам, например, если они рискуют быть наказанными за свои взгляды на родине.

"Как правительство мы убеждены, что приостановление выдачи виз для обычных граждан России даст очень четкий и прямой сигнал обществу, что западный мир не собирается терпеть агрессию, которую совершает российский режим, и его ненавистническую риторику, направленную против свободных демократических стран, которые никак не угрожают России. Такая воинственная политика имеет последствия", – подытожил министр.

  • Напомним, недавно премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала ограничение выдачи россиянам виз в Европу. Она заявила, что ожидает, чтобы соответствующий вопрос был рассмотрен на саммитах ЕС
  • Впоследствии премьер Эстонии Кая Каллас призвала страны перестать выдавать гражданам РФ туристические визы.
  • В то же время правительство Германии еще не определилось и не имеет единого мнения по этому предложению

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