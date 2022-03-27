Агрессия со стороны России не прекратится, пока Путин не объединит под флагом РФ всю территорию СССР, - Портников
Журналист Виталий Портников считает, пока Путин не реализует план оккупации всех территорий бывшего советского союза под флагом РФ, агрессия со стороны России не прекратится
Публицист рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Все эти слова, которые произносят российской политики, дипломаты, военные не имеют никакого значения. Вспомните хотя бы то, что президент РФ 23 февраля 2022 г. говорил, что вопросы границ ЛНР и ДНР должны решаться за столом переговоров. Буквально накануне наступления на Украину, когда уже все было решено и подписано.План Путина очень прост и неизменен - оккупация всей территории бывшего советского союза.Никаких других планов не существует.Украина, Беларусь, Казахстан, страны Центральной Азии, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан должны быть ликвидированы как государства и присоединены к Российской Федерации", – отметил Портников.
Журналист подчеркнул, что до тех пор, пока это объединение не завершится, агрессия со стороны России не прекратится.
"До того дня, пока над Ужгородом, Астаной, Тбилиси, Ереваном, Ашгабатом и Баку не будут подняты российские флаги, или в другом варианте, если не распадется сама Российская Федерация, - это не прекратится. Это нужно четко понимать каждому живущему на постсоветском пространстве: Путин воспринимает 1991 год как момент, когда от исторической России Западом были искусственно отсоединены территории, по историческому праву принадлежащие русскому народу", - отметил Виталий Портников.
Публицист добавил, что эти территории не удалось объединить политически, поскольку раньше Путин предлагал самопровозглашённому президенту Беларуси Лукашенко присоединяться к РФ областям. Так же не будет никаких ЛНР и ДНР – это будет Луганская и Донецкая области Российской Федерации.
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