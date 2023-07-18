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Агрессия России в Украине нарушила все принципы, в которые мы верили – это угроза мирового масштаба, - МИД Франции

18 июля, 2023 вторник
01:15
Война с Россией

Война, развязанная Россией против Украины, является не только делом безопасности в Европе, это угроза глобальному порядку и является реальным вызовом стабильности во многих сферах для всего мира.

Об этом заявила в понедельник во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна, передает Укринформ.

"Все, у кого может возникнуть соблазн считать, что эта война слишком далека, что это – европейское дело, которое их не касается, должны осознать: если мы согласимся с тем, что сила может преобладать над правом, то суверенитет и территориальная целостность будут попираться безнаказанно" - подчеркнула глава французской дипломатии.

По ее словам, если сейчас не наказать агрессора, это будет способствовать возникновению других войн.

"Эта война касается всех нас также потому, что ее последствия тяготят людей во всем мире, особенно в самых бедных и уязвимых странах, а также потому, что российская агрессия несет слишком много негативных последствий в мире", - подчеркнула глава МИД Франции.

Она подчеркнула, что Россия только делает вид, что демонстрирует солидарность за мир, но не предпринимает практических шагов для этого.

"Мы должны ответить на эту агрессию, нарушившую все принципы ООН, в которые мы верим, решениями, основанными на праве и справедливости", - отметила Колонна.

В этом контексте она подчеркнула необходимость обеспечить наказание за военные преступления, совершенные Россией в Украине. Кроме того, по ее словам, в приоритете должно быть обеспечение безопасности гражданских ядерных объектов в Украине, в частности, Запорожской АЭС.

"Мы также отданы дальнейшей защите гражданского населения и помощи почти 18 миллионам людей, нуждающихся в гуманитарной помощи в Украине", - добавила глава МИД Франции.

По ее словам, Украина продолжает стремиться к диалогу, в основе которого лежат общие международные принципы.

"И поэтому мы это поддерживаем, и эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется", - подчеркнула Колонна.

  • На минувшей неделе парламент Франции одобрил увеличение военных расходов, включающее помощь Украине.
  • Также 14 июля Сенцову и Забужко вручили награды французского ордена Почетного легиона.
ООН
Франция
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