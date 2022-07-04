Агрессия России против Украины – это нападение на европейские демократические ценности, - Зеленский

Об этом он рассказал на конференции, посвященной вопросу восстановления Украины, которая проходит в городе Лугано.

"После такой жестокой войны и варварских ударов по гражданским объектам инфраструктуры для многих людей будет очень трудно найти ощущение настоящего дома. Агрессия России против Украины продолжается, а уже более 80 000 объектов инфраструктуры в Украине были уничтожены. Это десятки миллионов квадратных метров площади". Когда мы видим такие потери, то должны понимать, сколько людей пострадало от действий оккупантов", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что агрессия России против Украины является нападением на все демократические ценности мира.

"Главное стремление России состоит в том, чтобы нанести как можно больше вреда Украине. Для них это месть за европейский выбор Украины. Этой агрессией Россия хочет доказать, что ей якобы подвластна не только территория, но и сама жизнь. Поэтому эта война выходит за рамки локального конфликта. Это нападение России на все, что является ценностью для всей Европы", - добавил он.