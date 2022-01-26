"Агрессия РФ против Украины продолжается": жителей Херсона просят не распространять фото техники ВСУ
Военное командование призывает население Херсонской области не вести фото- и видеосъемку техники и объектов Вооруженных сил Украины во время проведения интенсивных тренировок военных подразделений в регионе
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.
"Военные напоминают об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов ВСУ и распространение информации в социальных сетях, а также попытки проникновения на их территорию", - говорится в сообщении.
По информации Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА по повышению обороноспособности ВСУ и другие военные формирования регулярно проводят учения на территории области. Во время этих тренировок используются все виды вооружения, автомобильной, специальной техники и авиации.
Военные просят жителей не распространять информацию об ВСУ, поскольку агрессия РФ против Украины продолжается. Также во время учений в регионе население призывают сохранять спокойствие.
"Поскольку идет вооруженная агрессия России против Украины, и продолжает действовать особый период, военное командование призывает население области соблюдать меры безопасности в местах проведения военных учений и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.
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