"Агрессия РФ против Украины продолжается": жителей Херсона просят не распространять фото техники ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.



"Военные напоминают об ответственности за ведение фото- и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов ВСУ и распространение информации в социальных сетях, а также попытки проникновения на их территорию", - говорится в сообщении.



По информации Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ОГА по повышению обороноспособности ВСУ и другие военные формирования регулярно проводят учения на территории области. Во время этих тренировок используются все виды вооружения, автомобильной, специальной техники и авиации.



Военные просят жителей не распространять информацию об ВСУ, поскольку агрессия РФ против Украины продолжается. Также во время учений в регионе население призывают сохранять спокойствие.



"Поскольку идет вооруженная агрессия России против Украины, и продолжает действовать особый период, военное командование призывает население области соблюдать меры безопасности в местах проведения военных учений и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.



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