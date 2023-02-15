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Агрессия Путина в Украине является самым большим кризисом безопасности в Европе со времен Второй мировой войны, - Столтенберг

15 февраля, 2023 среда
12:13
Мир

Агрессия РФ в Украине является самым большим кризисом безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. В то же время, страны-члены НАТО оказывают беспрецедентную помощь Киеву

Об этом 15 февраля в Брюсселе во время выступления перед началом второго дня встречи министров обороны стран Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"Агрессивная война президента Путина в Украине является крупнейшим кризисом безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Союзники по НАТО продолжают быть солидарными с Украиной, которой мы оказываем беспрецедентную помощь. В то же время мы укрепляем наше сдерживание и оборону", – сказал он.

По словам Столтенберга, сегодня члены правительств НАТО примут обновленные директивы по оборонному планированию, которые станут ключевым двигателем для изменений и развития Альянса на следующие несколько лет. Главной целью этой трансформации станет обеспечение надежной системы сдерживания и обороны для всех стран-союзниц.

"Мы также рассмотрим пути, как развить наши оборонно-промышленные возможности, чтобы увеличить производство вооружения и боеприпасов. Мы также предпримем шаги по защите нашей критической инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы. Все это требует ресурсов. Поэтому мы также оценим, как продолжить и нарастить оборонные расходы по всему Альянсу", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

  • Министр обороны США Ллойд Остин перед заседанием в формате "Рамштайн" пообещал Украине помощь в контрнаступлении весной. Также он перечислил страны, которые готовятся передать Украине основные боевые танки Leopard 2 или дали соответствующее обязательство. На пресс-конференции по итогам встречи Остин подчеркнул, что союзники работают над тем, чтобы Украина имела все необходимое для этого контрнаступления и чтобы он был эффективным. Однако по вопросу самолетов отметил, что "не готов сейчас сделать ни одного объявления".
  • В свою очередь на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что Россия перешла к войне на истощение. У нее очень много потерь, а командный дух очень низкий, но россияне берут количеством. Но, по его словам, РФ уже проиграла стратегически, оперативно и тактически.
  • В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил результаты первого дня "Рамштайна": "Подтверждены партнерами: больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных". Также президент поблагодарил партнеров Украины, которые понимают, что скорость важна.
Новости
Украина
война с Россией
Йенс Столтенберг
НАТО
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