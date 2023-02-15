Об этом 15 февраля в Брюсселе во время выступления перед началом второго дня встречи министров обороны стран Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"Агрессивная война президента Путина в Украине является крупнейшим кризисом безопасности в Европе со времен Второй мировой войны. Союзники по НАТО продолжают быть солидарными с Украиной, которой мы оказываем беспрецедентную помощь. В то же время мы укрепляем наше сдерживание и оборону", – сказал он.

По словам Столтенберга, сегодня члены правительств НАТО примут обновленные директивы по оборонному планированию, которые станут ключевым двигателем для изменений и развития Альянса на следующие несколько лет. Главной целью этой трансформации станет обеспечение надежной системы сдерживания и обороны для всех стран-союзниц.

"Мы также рассмотрим пути, как развить наши оборонно-промышленные возможности, чтобы увеличить производство вооружения и боеприпасов. Мы также предпримем шаги по защите нашей критической инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы. Все это требует ресурсов. Поэтому мы также оценим, как продолжить и нарастить оборонные расходы по всему Альянсу", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.