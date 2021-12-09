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"Агрессия против Украины встретит мощный ответ": Столтенберг призвал РФ к диалогу

9 декабря, 2021 четверг
23:21
война с Россией Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Российскую Федерацию о политических и экономических последствиях в случае усиления военной агрессии против Украины и призвал к дипломатии

Об этом Столтенберг заявил после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, сообщает Укринформ .

"Вклад Германии в нашу общую безопасность имеет даже большее значение сейчас, когда мы сталкиваемся со все более сложными вызовами, включая российское военное наращивание в Украине и вокруг нее. Я приветствую длительную работу Германии в нормандском формате по продвижению мирных решений по урегулированию конфликта. Я также приветствую контакт президента Байдена с президентом Путиным в начале недели. Любая будущая российская агрессия против Украины встретит мощный ответ, будет иметь серьезные политические и экономические последствия для России", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО напомнил, что с начала оккупации Россией Крыма в 2014 году Альянс укрепляет политику сдерживания и обороны. В то же время НАТО остается открытым для диалога с РФ, хотя Россия не обращается к этому способу разрешения конфликта.

"Предложение о встрече Совета НАТО-Россия все еще находится на столе, и от России зависит, даст ли он положительный ответ. Пока что они не сделали этого. Но именно в трудные времена мы должны садиться за стол и разговаривать", - отметил Столтенберг.

Анналена Бербок добавила, что напряженность вокруг Украины также влияет и на ситуацию в Европе. Поэтому, по ее словам, следует поддерживать диалог с Россией и возрождать Совет НАТО-Россия.

"Наращивание российских войск вблизи границ Украины должно беспокоить нас как с учетом ситуации в Украине, так и с точки зрения безопасности в Европе. На прошлой неделе в Риге НАТО направило очень четкий сигнал, и я хочу подчеркнуть очень твердо: новое правительство (Германии - ред.) полностью придерживается этих обязательств", - сказала Бербок.

  • Напомним, депутаты Бундестага назвали Россию агрессором, стороной вооруженного конфликта на востоке Украины и обвинили в нарушении международного права.

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