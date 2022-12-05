"Агрессивные амбиции Путина сократились": Кулеба прокомментировал поездку главы Кремля по Крымскому мосту
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что за 9 месяцев полномасштабной войны агрессивные амбиции Путина уже сократились, а Украина позаботится о том, чтобы они и дальше уменьшались
Об этом он написал в твиттере, комментируя поездку Путина по Крымскому мосту.
"Девять месяцев назад Путин стремился уничтожить Украину за считанные дни. Сегодня он с удовольствием ездит на автомобиле по мосту, который сам давно построил незаконно. Его агрессивные амбиции сократились. Украина позаботится о том, чтобы они и дальше уменьшались, пока не впишутся в границы России", – подчеркнул Кулеба.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти обвинили в подрыве Украину.
- Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ обязанности по защите Крымского моста.
- Утром 5 декабря российский автодор сообщил об открытии движения по восстановленной автомобильной части Крымского моста. Российские СМИ написали, что Путин проехался по мосту и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ходе ремонтных работ.
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