Об этом он написал в твиттере, комментируя поездку Путина по Крымскому мосту.

"Девять месяцев назад Путин стремился уничтожить Украину за считанные дни. Сегодня он с удовольствием ездит на автомобиле по мосту, который сам давно построил незаконно. Его агрессивные амбиции сократились. Украина позаботится о том, чтобы они и дальше уменьшались, пока не впишутся в границы России", – подчеркнул Кулеба.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар, оккупационные власти обвинили в подрыве Украину.

Президент России Владимир Путин возложил на ФСБ обязанности по защите Крымского моста.

Утром 5 декабря российский автодор сообщил об открытии движения по восстановленной автомобильной части Крымского моста. Российские СМИ написали, что Путин проехался по мосту и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о ходе ремонтных работ.

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