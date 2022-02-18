Агрессивность России привела к тектоническим изменениям в энергетической сфере: влияние агрессора на Европу уменьшается, - Фурса

Экономист рассказал об этом в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"У американцев и немцев есть договоренность, что США не вводят санкции, если Россия себя хорошо ведет и не использует Nord Stream 2 как оружие. Эта договоренность также означает, что немцы останавливают "Северный поток-2", если РФ ведет себя агрессивно или использует газ как оружие. Сейчас мы также видим очень активное развитие инфраструктуры по сжиженному газу, которого через 2-3 года на рынке Европы будет больше. Это катарский и американский газ", - отметил Фурса.

Эксперт подчеркнул, что поиск альтернативы посредством сжиженного газа является следствием агрессивных действий РФ и осознания Европы, что от агрессора нужно отходить.

"Начались также разговоры о построении газопровода из Алжира в Южную Европу. Вот почему представители Баварии постоянно поддерживают Россию? А потому, что газопровод в Европе построен таким образом, что газ может попасть к ним только из России. Газопровод в Южную Европу может решить и эту проблему, что позволит баварцам более открыто говорить, что они думают о РФ. Поэтому сейчас происходят тектонические изменения даже в энергетическом плане из-за ультиматума, поведения России, и из-за реакции Запада, который не стал с этим мириться, а поднял ставки", - отметил Фурса .

Напомним, власти Японии выразили готовность поставлять газ в Европу в случае перебоев из-за российской агрессии в отношении Украины.

Вицеканцлер, министр по делам экономики и климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что запуск газопровода Северный поток-2 увеличит зависимость страны от российского газа.