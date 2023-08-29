Агрессивная форма детского рака, развивающаяся в мышечной ткани, может получить новый метод лечения

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

"Клетки буквально превращаются в мышцы, – говорит молекулярный биолог Кристофер Вакок из лаборатории Колд Спринг Харбор.

"Опухоль теряет все признаки рака. Она превращается из клетки, которая просто хочет сделаться больше, в клетку, которая стремится к сокращению. Поскольку вся ее энергия и ресурсы теперь направлены на сокращение, она не может вернуться в состояние размножения".

Рак не является монолитной вещью. Он возникает, когда клетки из разных частей тела мутируют. Рабдомиосаркома – это тип рака, наиболее часто встречающийся у детей и подростков. Обычно он начинается в скелетных мышцах, когда клетки у них мутируют, начинают размножаться и захватывать организм.

Рабдомиосаркома является агрессивным и часто смертельным заболеванием; характеристики выживания для группы промежуточного риска составляют от 50 до 70 процентов.

Один из перспективных методов лечения называется дифференцированной терапией. Он появился, когда ученые заметили, что лейкемические клетки не полностью зрелые, подобно недифференцированным стволовым клеткам, которые еще не полностью развились в определенный тип клеток. Терапия дифференцировки вынуждает эти клетки продолжать свое развитие и дифференцироваться в определенные зрелые типы клеток.

В предыдущей работе Вакок и его команда эффективно остановили мутацию раковых клеток, возникающих при саркоме Юинга, еще одном детском раке, обычно развивающемся в костях.

Исследователи хотели проверить, смогут ли они повторить свой успех с рабдомиосаркомой, для которой дифференцированная терапия, как считалось, будет доступна через десятилетие.

Они использовали технику генетического скрининга, чтобы сузить круг генов, которые могут заставить гены рабдомиосаркомы продолжать свое развитие в мышечных клетках. Они нашли ответ в белке под названием "ядерный фактор транскрипции Y" (NF-Y).