Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука Агрессивная форма детского рака, развивающаяся в мышечной ткани, может получить новый метод лечения

Агрессивная форма детского рака, развивающаяся в мышечной ткани, может получить новый метод лечения

29 августа, 2023 вторник
09:28
Наука

Ученые успешно индуцировали превращение клеток рабдомиосаркомы в нормальные, здоровые мышечные клетки. Это прорыв, способствующий разработке новых методов лечения этой болезни, а также к подобным прорывам в лечении других видов рака человека.

Об этом сообщило издание ScienceAlert.

"Клетки буквально превращаются в мышцы, – говорит молекулярный биолог Кристофер Вакок из лаборатории Колд Спринг Харбор.

"Опухоль теряет все признаки рака. Она превращается из клетки, которая просто хочет сделаться больше, в клетку, которая стремится к сокращению. Поскольку вся ее энергия и ресурсы теперь направлены на сокращение, она не может вернуться в состояние размножения".

Рак не является монолитной вещью. Он возникает, когда клетки из разных частей тела мутируют. Рабдомиосаркома – это тип рака, наиболее часто встречающийся у детей и подростков. Обычно он начинается в скелетных мышцах, когда клетки у них мутируют, начинают размножаться и захватывать организм.

Рабдомиосаркома является агрессивным и часто смертельным заболеванием; характеристики выживания для группы промежуточного риска составляют от 50 до 70 процентов.

Один из перспективных методов лечения называется дифференцированной терапией. Он появился, когда ученые заметили, что лейкемические клетки не полностью зрелые, подобно недифференцированным стволовым клеткам, которые еще не полностью развились в определенный тип клеток. Терапия дифференцировки вынуждает эти клетки продолжать свое развитие и дифференцироваться в определенные зрелые типы клеток.

В предыдущей работе Вакок и его команда эффективно остановили мутацию раковых клеток, возникающих при саркоме Юинга, еще одном детском раке, обычно развивающемся в костях.

Исследователи хотели проверить, смогут ли они повторить свой успех с рабдомиосаркомой, для которой дифференцированная терапия, как считалось, будет доступна через десятилетие.

Они использовали технику генетического скрининга, чтобы сузить круг генов, которые могут заставить гены рабдомиосаркомы продолжать свое развитие в мышечных клетках. Они нашли ответ в белке под названием "ядерный фактор транскрипции Y" (NF-Y).

  • Ученые обнаружили , что средиземноморская диета и образ жизни уменьшают риск смерти от рака.
Мир
Здоровье
Читайте также:
У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
28 августа, 2023 понедельник
Минобороны официально подтвердило освобождение села Работино в Запорожской области
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
28 августа, 2023 понедельник
Во временно оккупированном Энергодаре раздался взрыв в казарме кадыровцев
Донецьк, пожежа, нафтобаза
27 августа, 2023 воскресенье
На севере Донецка слышны звуки артиллерии, - росСМИ
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.56
    Покупка 37.56
    Продажа 38.39
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
29 августа
10:05
OPINION
Проблемы спецэффектами не решаются
09:37
Впервые в мире ученые обнаружили в мозгу человека 8-сантиметрового червя
09:22
В День памяти защитников Укрпочта выпустила новую марку
09:20
ВСУ имели успех на направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области, - Генштаб
09:17
Эксклюзив
На Бахмутском направлении сконцентрировано около 120 тыс. солдат РФ, - боец ВСУ
09:07
Южная Корея увеличила помощь Украине в восемь раз, до $394 млн в следующем году
09:07
ЧВК Вагнера
Кремль приказал спецслужбам готовиться к угрозе нового военного мятежа, - СМИ
09:00
Сегодня Украина отмечает День памяти погибших защитников
08:56
США одобрили продажу крылатых ракет большой дальности Японии
08:37
Беларусь готовится к военным учениям ОДКБ. В ВСУ не исключают провокации на северных границах
08:34
Тотальная коррупция, безуспешное контрнаступление и уныние партнеров: Кремль определил тематику нового этапа информационной войны против Украины
08:16
Toyota
После сбоя системы в Японии остановились 14 заводов Toyota
08:11
В Беларуси вагнеровцам уже месяц выдают паспорта с измененными фамилиями, - оппозиционер
07:54
Обновлено
За сутки войны в Украине Россия потеряла 530 военных, 14 танков и 4 крылатых ракеты, - Генштаб ВСУ
07:44
OPINION
Что делать с Россией после войны?
07:25
OPINION
Николай Княжицкий
О Папе Франциске, Ярославе Галане и нашей Победе
07:22
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын заявил, что на военно-морском флоте КНДР разместят ядерное оружие
07:04
Погибшим в авиакатастрофе на Житомирщине пилотам присвоили посмертные воинские звания
06:58
Китай больше не будет требовать от туристов обязательных COVID-тестов
06:40
В Германии член горсовета нарисовал свастику и написал "Fuc* UA" на двух автомобилях с украинскими номерами
06:20
Россия обвинила Украину в атаке беспилотниками по Тульской области
06:05
Кулеба заявил, что Украина нуждается в участии третьей страны для освобождения гражданских из российского плена
06:00
В США пожарный вертолет упал на коттедже: два человека погибли
05:36
В Саудовской Аравии разбился истребитель Tornado, пилоты не пострадали
05:08
В армии РФ элитные подразделения деградируют в обороне, что ослабляет их атакующую способность - ISW
04:40
Джо Байден
Байден вскоре планирует посетить Вьетнам, - Белый дом
04:12
Первые в мире: в Японии будут производить пластиковые бутылки из биосырья
03:44
Госпитали Севастополя переполнены ранеными военными РФ
03:16
В партии Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в Сочи
02:48
Выборы в Украине: сенатор США Грэм призвал партнеров помочь в их проведении
02:20
Иран, ремонтирующий самолет Аэрофлота, существенно продлил сроки выполнения работ
01:52
Завершена первая нить водопровода в Кривой Рог, которую пришлось прокладывать после подрыва Каховской ГЭС
01:43
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 пострадавших
01:24
Выборы в США: конкурент Трампа пообещал пожертвовать Украиной ради соглашения с РФ против Китая
00:56
Резников рассказал о вероятности дополнительной мобилизации и цифровизации работы ТЦК
00:28
Худший пример империализма и крайнего русского национализма: глава УГКЦ Святослав отреагировал на обращение Папы к молодежи из РФ
00:20
РФ обстреляла Торецк из РСЗО "Ураган", убив мирную жительницу и ранив еще трех гражданских
2023, понедельник
28 августа
23:51
НБУ смягчил продажу иностранной валюты населению. Какие условия
23:21
За 4 дня проката исторический экшн "Довбуш" собрал 8,7 млн грн - Forbes
22:39
Страны бассейна Дуная осудили атаки России на украинские порты из-за серьезных экологических рисков
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV