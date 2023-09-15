Аграрный эксперт Мартышев назвал главные транспортные "артерии" для экспорта на 2023 год

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В довоенном уровне были другие цены и это был другой урожай, в 2021 году было 108 тонн. Это нельзя сравнивать. Мы можем потерять до 20 млрд долларов из-за дорогостоящей логистики и определенных задержек с экспортом, поэтому это действительно важная вещь, учитывая что у В 2022 году 60% экспортной выручки - это была как раз аграрный экспорт", - подчеркнул он.

Мартышев отметил, что именно поэтому для Украины важна логистика.

"Опять же я не верю особенно в развитие железнодорожных маршрутов, но вот Дунай и Румыния – это главные транспортные "артерии" сейчас и они действительно имеют еще потенциал к расширению", - отметил аграрный эксперт.

Что известно о запрете на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.

24 августа стало известно , что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

25 августа министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс сказал, что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. Польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

1 сентября заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сказал изданию Politico , что Украина будет жаловаться во Всемирную торговую организацию в случае продления зернового эмбарго после 15 сентября.

8 сентября польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский заявил , что жалобы Украины на запрет ввоза зерна являются давлением. В то же время, Польша настроена продлить эмбарго.

Однако 12 сентября Совет министров Польши принял резолюцию, в которой призывал Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября. В документе подчеркивается: если этого не произойдет, Польша введет такой запрет на национальном уровне.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины. А 14 сентября в парламенте страны проголосовали за снятие запрета на импорт украинского зерна с 15 сентября вне зависимости от решения Еврокомиссии.

Министерство иностранных дел Украины в комментарии по экспорту украинских зерновых в Евросоюз подчеркнуло : Украина рассчитывает, что после 15 сентября европейская сторона отменит какие-либо ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию.