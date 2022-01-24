Аграрные расписки как инструмент привлечения средств могут исчезнуть с агрорынка Украины из-за недобросовестных фермеров

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Аграрные расписки: как международные инвесторы понесли убытки на 25 миллионов".



По состоянию на конец 2021 года, по данным Минагрополитики, была всего выдана 7 861 аграрная расписка на сумму свыше 47 млрд грн.



По словам замминистра Тараса Дзёбы, за несколько лет существования такого инструмента рынок вырос до емкости около 2 миллиардов: "При том, что за последний год это где-то до миллиарда. То есть рынок признает этот инструмент как агропроизводителями, так и кредиторами".



Однако, согласно реестру судебных решений, аграрные расписки обжалуются сторонами постоянно. А список дел превышает 300 страниц.



Так, винницкий фермер Леонидд Повх в течение 2021 года через суды смог отменить аграрные расписки, чем нанес 25 млн грн ущерба международной компании "Адама Украина".



В 2020 году компания поставила винницкому ФГ "Украина" средства защиты растений и параллельно заключила с ним договоры на поставку 8 800 тонн кукурузы по фиксированной цене, но на момент поставок цена на кукурузу заметно выросла и фермер начал отказываться поставлять товар, - рассказали в "Адаме" Украина".



"Следовательно, в ФХ "Украина" вместо поставить товар в определенный документами срок стали рассказывать, что из-за плохих погодных условий они потеряли часть урожая и нашли поддержку в судах. В результате международная компания понесла более 25 миллионов убытков, не получила кукурузу и ей не вернули даже 17 миллионов предоплаты", - говорится в материале.



Собеседники Цензор.НЕТ отмечают, что часто "украинские производители ищут любые возможности избежать ответственности по таким соглашениям, в том числе пользуясь пунктом о форсмажорных обстоятельствах, компании просто покупают фальшивые справки о потере урожая".



"Если недобросовестные фермеры смогут нивелировать этот инструмент через недобросовестные суды, упомянутый эффективный механизм будет быстро нивелирован и станет неинтересным кредиторам. А международные компании получат 141 повод обойти десятой дорогой Украину и ее инвестиционных нянек. Это ударит по адекватным и добросовестным фермерам и закроет им доступ к финансовыхм инструментам – а значит, негативно повлияет на развитие среднего и малого аграрного бизнеса", - отметили в материале.



Напомним, 19 января председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовый на встрече с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским призвал израильский бизнес углублять сотрудничество с регионом, в том числе и в аграрной сфере, заверив, что власти создают благоприятные условия для иностранных инвесторов.