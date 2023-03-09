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Аграрная компания "Сингента" присоединилась к ряду благотворительных проектов

9 мартa, 2023 четверг
11:00
Общество

Компания "Сингента" присоединилась к гуманитарным проектам и предоставила финансовую поддержку многим благотворительным фондам, в частности, осуществляла закупку и доставку дефицитных лекарств по всей Украине - было проработано более 200 запросов на общую сумму более 800 тысяч гривен

Также более 1 млн гривен было перечислено в благотворительный проект "ПроДобро", благодаря чему четыре украинских больницы получили современное медицинское оборудование. Пострадавшим в результате боевых действий было предоставлено необходимое лечение на сумму 700 тысяч гривен через Национальный центр реабилитации "Несокрушимые".

Кроме того, компания выделила более 15 млн гривен на гуманитарную помощь, а именно одежду, обувь, аптечки, продуктовые наборы и т.д.

"Я лично хочу подчеркнуть, что сотрудники в Украине и коллеги в Европе с начала войны поражают своей активной позицией и полным вовлечением в организацию помощи - как для поддержки друг друга в компании, так и за ее пределами. Когда в октябре 2022 года начались массированные обстрелы городов Украины, наши коллеги за рубежом сверхбыстро отреагировали на ситуацию и собрали средства, утвердили бюджет на закупку мощных зарядных станций, батарей, спальных мешков и организовали доставку всего необходимого, чтобы обеспечить поддержку связи и тепла в самых критических обстоятельствах. действия", – рассказал Дмитрий Верлока, менеджер по эффективности продаж компании "Сингента" в Украине.

Мелким хозяйствам, пострадавшим от обстрелов или возобновляющим работу после оккупации, компания помогает с семенами и средствами защиты растений.

Также "Сингента" присоединилась к всеукраинской кампании "Сады Победы", в рамках которой предоставила семена и средства защиты растений более чем на 700 тысяч гривен. В частности, 2000 наборов попали в деоккупированные общины.

В прошлом году компания приняла участие в благотворительной инициативе BORSCH и планирует продолжить сотрудничество в 2023 году.

"Когда к нам обратились с BORSCH в 2022 году, мы без колебаний поддержали эту инициативу. Со стороны компании были бесплатно предоставлены семена таких овощных культур как лук, капуста белокочанная, томат в/х и огурец на сумму $15 тыс. для нужд домохозяйств, наиболее пострадавших в результате оккупации на Черниговщине, Сумщине, Киевщине, Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине. Кроме этого, BORSCH частично потратил средства на дополнительное приобретение семян овощей "Сингента" со значительной скидкой – также на сумму $15 тыс. Дополнительно мы передали инсектицид Амплиго в мелкой фасовке, 10 тыс. шт, для защиты растений в период вегетации. В отчетности BORSCH было отмечено, что совместными усилиями украинских и международных компаний, индивидуальных доноров из Украины и других стран мира удалось помочь 105 тыс. домохозяйствам! Это отличный результат. В новом сезоне потребность в такой поддержке не менее важна", - рассказал руководитель направления Маркетинговые операции бизнеса Семена овощей компании "Сингента" в Украине Евгений Колинько.

"Сингента" активно поддерживает детдома и благотворительные организации, закупающие медикаменты и пищевые продукты для детей.

"Недавно наши коллеги посетили детский дом семейного типа в Днепропетровской области и передали нужную учебную литературу, средства ухода и необходимое оборудование (газовые плиты, баллоны, секаторы) для семьи, где проживает 25 детей. Благодаря нашим партнерам Фонда "Благомай" компания также присоединилась к закупке теплой одежды для детей-сирот и переселенцев Знаменской специальной школы Кировоградской области. Иметь возможность поддерживать наименее защищенных, слышать их благодарность и видеть улыбки на устах - это счастье", - сказала менеджер проектов CSR и HR бренда компании "Сингента в Украине Александра Потетюшна.

В компании считают участие в благотворительных проектах обязанностью социально ответственного бизнеса во время войны с российским агрессором, ведь составной частью нашей общей победы является и экономический фронт, который бизнес и каждый человек должны удержать вместе.

Экономика
Украина
война с Россией
аграрии
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