Аграрии закладывают большую цену, чтобы иметь средства на посевную и не прекратить деятельность, - экономист Кушнирук о подорожании круп
Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук объяснил, что влияет на цены на крупы в Украине
Об этом он заявил в программе "О деньгах с Александром Морщавкой" на Еспресо.TV.
Эксперт назвал факторы, влияющие сейчас на ценообразование на рынке круп.
"Во-первых, внешние, которые определяются тем, что в мире дорожает не только нефть и газ, но и все сырьевые товары. Ни один аграрий не будет продавать в Украине дешевле, чем он может продать заграницу. И заставить его невозможно и неуместно. Это задача государства поддерживать нуждающихся в помощи", - сказал экономист.
Он сказал, что Украина не может повлиять на этот фактор.
"Есть и внутренние факторы, связанные с тем, что рост цен на энергоносители, они неизбежно ведут к тому, что аграрии отдают себе отчет, что следующие весна и лето будут тяжелыми, с точки зрения этого все будет значительно дороже: от минудобрений до горючего. Поэтому они вынуждены уже сейчас закладывать большую цену продукции, чтобы иметь средства, чтобы можно было зимой и в начале весны начать новый сезон посевной компании. Если у них не будет средств необходимых для этого, они не смогут вести дальнейшую деятельность", - подытожил Кушнирук.
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