Аграрии в Полтавской области начали готовиться к посевной и работают в две смены, - глава ОВА
В Полтавской области планируют засеять 1,4 млн га сельскохозяйственных земель
Об этом заявил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает пресс-служба ОВА.
"Полтавщина начинает "битву" за урожай и открывает "второй фронт". Наши аграрии полным ходом готовятся к посевной. Десятки предприятий в области сейчас подпитывают озимые. Люди работают в две смены и ежедневно подпитывают до 200 га", - рассказал Лунин.
Он считает, что обеспечение продовольственной безопасности Украины - сейчас вопрос №1.
Аграрии Полтавщины уверяют, что свою "битву" выиграют. Украина будет обеспечена продовольствием. Под посевы планируются культуры с прицелом на внутренний рынок.
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