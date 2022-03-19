Аграрии в Полтавской области начали готовиться к посевной и работают в две смены, - глава ОВА

Об этом заявил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, передает пресс-служба ОВА.

"Полтавщина начинает "битву" за урожай и открывает "второй фронт". Наши аграрии полным ходом готовятся к посевной. Десятки предприятий в области сейчас подпитывают озимые. Люди работают в две смены и ежедневно подпитывают до 200 га", - рассказал Лунин.

Он считает, что обеспечение продовольственной безопасности Украины - сейчас вопрос №1.

Аграрии Полтавщины уверяют, что свою "битву" выиграют. Украина будет обеспечена продовольствием. Под посевы планируются культуры с прицелом на внутренний рынок.