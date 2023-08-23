Аграрии собрали уже 38 тыс. тонн арбузов: больше всего – на Одесчине

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Бахчевые культуры уже собраны с площади 6,2 тыс. га. Средняя урожайность с гектара – 81,5 ц.

Самая высокая урожайность бахчевых по состоянию на август зафиксирована в Винницкой области. Там собрано 12,6 тыс. тонн с урожайностью 140 ц/га.

"Среди лидеров по сбору площадей арбузов есть Одесщина – 1,3 тыс. га, Полтавщина – 0,7 тыс. га, Виннитчина – 0,6 тыс. га и Днепропетровщина – 0,5 тыс. га", - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что на прилавках украинских рынков в этом году преобладают импортные арбузы, в основном из Турции и Азербайджана.