Аграрии получили 14 млн грн на развитие садоводства
Еще 4 агропредприятия, занимающиеся садоводством, ягодничеством и виноградарством, получили 14 миллионов гривен в рамках правительственной грантовой помощи
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
14 млн гривен – сумма, которую предоставило государство четырем агропредприятиям в виде гранта. По условиям программы теперь эти предприниматели должны нанять 22 постоянных и 758 сезонных работников.
Всего с начала 2023 года выплачено более 170 млн. гривен государственной поддержки 55 хозяйствам. В частности, 133 млн гривен получили 48 агропредприятий на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства, еще 37 млн гривен – 7 хозяйств на теплице.
Правительственная грантовая программа предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ – возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям "Свое дело", "Свой сад", "Своя теплица", "Новый уровень". С начала действия программы уже выплачено более 224 млн гривен 71 субъекту хозяйствования.
- На сегодняшний день украинские аграрии засеяли уже 2 млн 320 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Среди них – более миллиона гектаров кукурузы.
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