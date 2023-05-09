Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

14 млн гривен – сумма, которую предоставило государство четырем агропредприятиям в виде гранта. По условиям программы теперь эти предприниматели должны нанять 22 постоянных и 758 сезонных работников.

Всего с начала 2023 года выплачено более 170 млн. гривен государственной поддержки 55 хозяйствам. В частности, 133 млн гривен получили 48 агропредприятий на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства, еще 37 млн гривен – 7 хозяйств на теплице.

Правительственная грантовая программа предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса. Среди ее преимуществ – возможность для каждого желающего создать или развивать собственный бизнес по направлениям "Свое дело", "Свой сад", "Своя теплица", "Новый уровень". С начала действия программы уже выплачено более 224 млн гривен 71 субъекту хозяйствования.