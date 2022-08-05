Об этом сообщает Минагрополитики.

"Сельхозтоваропроизводители 11 областей Украины полностью закончили обмолот гороха, а аграрии Одесчины и Николаевщины на 99% закончили уборку пшеницы. В Одесской области намолочено 2,5 млн тонн зерна, в Днепропетровской - 2 млн тонн. Аграрии Виннитчины и Николаевщины собрали по 1,6 млн тонн зерна, Кировоградщина - 1,4 млн тонн, Хмельнитчина и Черкасчина намолотили более 1 млн тонн зерна каждая", - пишут в ведомстве.

Также там добавляют, что сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 4,8 млн га (41%) при урожайности 36,4 ц/га, намолочено 17,5 млн тонн зерна в т.ч.

пшеницы обмолочено 3,5 млн га, при урожайности 36,0 ц/га намолочено 12,6 млн тонн;

ячменя обмолочено 1,3 млн га при урожайности 33,8 ц/га намолочено 4,4 млн тонн;

гороха обмолочено 101 тыс. га, при урожайности 22,4 ц/га намолочено 226 тыс. тонн.

Кроме того, сбор озимого рапса проведен на площади 929 тыс. га, (79%) намолочено 2,5 млн тонн семян при урожайности 26,8 ц/га.

"Сельхозтоваропроизводители Одесчины намолотили 2,5 млн тонн зерна, Винничины, Днепропетровщины, Кировоградщины, Николаевщины, Хмельнитчины и Черкасчины намолотили более 1 млн тонн зерна каждая. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Ивано-Франковщины - 61,2 ц/га" - добавляют в Минагрополитики.

Напомним, из портов Одесчины вышли еще три судна с украинским зерном

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