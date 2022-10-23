"Агония российских оккупационных "властей" - это результат контрнаступления": Порошенко в эфире BFMTV рассказал о ситуации в Херсоне
Петр Порошенко рассказал о ситуации в Херсоне, заявив, что это - агония оккупационной "власти"
Петр Порошенко в интервью французскому телеканалу BFMTV заявил: происходящее во временно оккупированном Херсоне – это агония российских оккупантов. Он также отметил, что россияне пытаются принудительно депортировать украинских граждан, но гражданское население ждет ВСУ.
"Это – агония российской оккупационной "власти" на правобережной части Херсонской области. Это – результат контрнаступления, которым жила вся Украина, начиная с июня", – констатировал Порошенко.
"Я очень хорошо это знаю, потому что батальоны, которые были созданы здесь как территориальная оборона города Киева, в апреле, как только враг был отброшен от Киева, были передислоцированы на границу Николаевской и Херсонской областей. И сейчас они принимают участие в наступлении", – напомнил Порошенко.
"Это значит, что враг не верит в то, что может удержать позиции, что он не ожидал такой точности и эффективности украинской артиллерии. Такой прочности и несокрушимости ВСУ", - подчеркнул пятый Президент.
"Людей пугают. Людей выдавливают. Обещают направить их в Крым. Обещают направить их в Краснодарский край, в Ставропольский край. На самом деле у нас есть пока информация, то их отправляют вплоть до Сибири", – рассказал Порошенко.
"В Херсон сейчас завозятся подразделения только что мобилизованных бойцов российских вооруженных сил. Они готовятся к уличным боям", - отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что принудительная депортация украинцев из Херсона – это продолжение политики геноцида, которую Россия уже продемонстрировала в Буче, Ворзеле, Мариуполе, Тростянце, в Рубежном и по всей Украине.
"Украинцы на оккупированной территории Херсонской области ждут ВСУ. Приветствуют их. Это придает дополнительные силы и вдохновляет наших бойцов на активные действия по продвижению", – говорит Порошенко.
Он также предостерег от легкомысленных настроений и подчеркнул: впереди тяжелые бои, поэтому Украине нужно наступательное оружие и системы ПВО от западных союзников.
"Россия ведет себя неадекватно. Нам нужно ускорить наступление ВСУ, и для этого нужно несколько вещей. Первая позиция – это оружие. В том числе наступательное оружие, а также боеприпасы", – подчеркнул Порошенко.
"Нам нужна противовоздушная оборона, потому что господство в херсонском воздухе россиян все еще сохранялось буквально до последних дней. И поэтому нам нужны истребители, поэтому нам нужна противовоздушная и противоракетная оборона как на фронте, так и по защите всей территории Украины", – призвал Порошенко. .
"Нам нужно усилить санкции, надо прекратить для Путина возможность покупать оружие и производить оружие. Это поможет не только Украине, это инвестиции в безопасность всего мира, инвестиции в безопасность Европы и Франции. Я твердо убежден, что уже этой зимой мы можем освободить Украину и обеспечить мир. Это то, о чем молится сегодня весь цивилизованный мир", – резюмирует Порошенко.
- 20 октября Петр Порошенко в эфире телеканала CNN заявил, что Украина нуждается в современных средствах противовоздушной, противоракетной и противодронной обороны, которыми обладают, в частности, США и Израиль. Пятый президент подчеркнул, что речь идет о защите гражданского населения и объектов критической инфраструктуры, которую атакует Россия.
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