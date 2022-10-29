"Агония преступников": Офис президента отреагировал на выход РФ из "зернового соглашения"
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал выход РФ из "зернового соглашения" и заявления о "грязной бомбе" и ядерном шантаже "агонией преступников"
Об этом он написал в собственной телеграмме.
В своем сообщении Ермак указал на, по его словам "примитивность" российского шантажа, в том числе продовольственного.
"Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Вымышленные теракты на собственных объектах… Все слишком примитивно и предсказуемо. Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не достигнут. И что их время подходит к концу", - заметил. Ермак.
- Утром 29 октября с помощью воздушных и водных беспилотников были атакованы носители ракет "Калибр" в бухте временно оккупированного Севастополя.
- В этом Россия обвинила Украину и британских специалистов. Якобы тех, что, как настаивают россияне, и взорвали 26 сентября обе ветви "Северного потока" в Балтийском море .
- 29 октября Россия приостановила участие в "зерновом соглашении". Причиной подобного решения назван "террористический акт", якобы устроенный Украиной и Великобританией.
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