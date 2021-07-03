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Агия Загребельская объяснила, почему Ахметов обвалил цены на электроэнергию

3 июля, 2021 суббота
09:00
Экономика

Кандидат юридических наук, государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины в 2015-2019 годах Агия Загребельская привела объяснение, которое кроется за последним заявлением национального энергетического регулятора (НКРЕКП), обнародованным в 21:00 пятницы, 2 июля 2021 года

Об этом она рассказывает у себя на фейсбуке, передает Еспресо.TV.

Сначала Загребельская коротко приводит суть заявления:

"- С начала июля (1-2.07) ДТЭК покупает электричество не на рынке, а у самого себя
(Д.Трейдинг уменьшил объемы покупки на РДН на 74% и одновременно увеличил объемы покупки на РДД у связанных лиц).

- Поэтому цена на электричество упала за 2 дня на 29%
(Д.Трейдинг - это около 40% спроса на РДН, они уходят покупать у самих себя и на рынке возникает профицит, а значит цена падает).

- Что свидетельствует о наличии в ДТЭК чрезмерной рыночной власти
(достаточной, чтобы обвалить цену, уменьшив спрос, или повысить, уменьшив предложение).

- Да использования циеи чрезмерной рыночной власти для давления на органы власти с целью реализации своих неправомерных требований
(монопольный шантаж или злоупотребление монопольным положением).

- О чем в АМКУ регулятор предоставит информацию для начала расследования
(при Зеленском это уже не первое заявление от НКРЕКП на АМКУ относительно злоупотреблений ДТЭКу, но АМКУ "представляет из себя мертвого")".

РДН или Рынок на "сутки вперед" (РДН) - сегмент рынка, на котором осуществляется купля-продажа электрической энергии на следующую за днем проведения торгов сутки по свободным конкурентным ценам.

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"В чем проблема: цена на электричество же падает, а не поднимается? Проблема, цена падает до уровня, когда электроэнергия торгуется на рынке" в минус ". А значит, несут убытки государственные" Энергоатом "и" Центрэнерго "и другие независимые от "немонополиста" (то есть от ДТЭК - ред.) участники рынка ", - отмечает Агия Загребельская.

Поэтому компания ДТЭК Рината Ахметова, продолжает юрист, "решил напомнить" кто в доме хозяин "и поиграв пару дней монопольными" мускулами ", сделал другим участникам рынка, в том числе государственным компаниям, финансовый" минус ".

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"Теперь внимание вопрос, для чего Ахметов искусственно обвалил цену на электричество?", - пишет Загребельская.

По ее мнению, основных вариантов ответа может быть четыре:

"1 Манипулирует Зеленским, чтобы добиться увольнения нелояльного к Ахметову руководства НКРЕКП и / или назначения туда на вакантные должности" своих ".

2. Манипулирует Зеленским, чтобы тот же заставил НКРЕКП убрать с рынка всех трейдеров (конкурентов ДТЭК).

3. Наказывает кого-то из участников рынка за какие грехи "гривной".

4. Применяет хищническое ценообразование, чтобы конкуренты под угрозой больших убытков покинули рынок сами ".


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Ринат Ахметов
НКРЭКУ
Агия Загребельская
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