Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Следствие установило, что 4 бывших сотрудника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и 6 их коллег из Мариупольского районного управления полиции предали присяге на верность украинскому народу и перешли на сторону оккупантов в феврале-марте 2022 года, когда российская армия захватила г. Мариуполь.

Две подозреваемые бывшие сотрудницы Нацполиции стали старшим инспектором по информационным технологиям и следователем. Еще одна подозреваемая экс-полицейская, которая была старшим психологом по особым поручениям, стала начальницей отдела кадров одного из районных отделов оккупационной полиции.

Прокуратура подчеркивает, что женщины агитируют своих коллег получать паспорта РФ и сдают российскому начальству тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Всем десяти бывшим работникам Нацполиции Украины ГБР сообщило о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Правоохранители сообщили о новых подозрениях относительно находящегося на территории России прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, передает разведданные из Николаева.

Служба безопасности сообщила о новом подозрении главе оккупационной "центральной избирательной комиссии" во временно захваченной части Херсонщины, которая помогала создавать видимость "избирательного процесса".

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.