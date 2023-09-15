Агитируют получать паспорта РФ: ДБР объявило подозрения в госизмене 10 экс-полицейским из Мариуполя
10 экс-полицейских из временно оккупированного Мариуполя проводят незаконные проверки, допрашивают жителей и агитируют получать российские паспорта
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Следствие установило, что 4 бывших сотрудника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области и 6 их коллег из Мариупольского районного управления полиции предали присяге на верность украинскому народу и перешли на сторону оккупантов в феврале-марте 2022 года, когда российская армия захватила г. Мариуполь.
Две подозреваемые бывшие сотрудницы Нацполиции стали старшим инспектором по информационным технологиям и следователем. Еще одна подозреваемая экс-полицейская, которая была старшим психологом по особым поручениям, стала начальницей отдела кадров одного из районных отделов оккупационной полиции.
Прокуратура подчеркивает, что женщины агитируют своих коллег получать паспорта РФ и сдают российскому начальству тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.
Всем десяти бывшим работникам Нацполиции Украины ГБР сообщило о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).Предостережение. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Правоохранители сообщили о новых подозрениях относительно находящегося на территории России прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, передает разведданные из Николаева.
- Служба безопасности сообщила о новом подозрении главе оккупационной "центральной избирательной комиссии" во временно захваченной части Херсонщины, которая помогала создавать видимость "избирательного процесса".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.63 Покупка 37.63Продажа 38.4
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.29
- Актуальное
- Важное