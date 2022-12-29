Агитировал население и пропагандировал псевдорефереднум: "депутату народного совета "ЛНР" объявили подозрение
"Избраннику" фейкового народного совета "ЛНР" сообщили о подозрении за агитацию украинцев и пропаганде российского "референдума" о присоединении Луганщины к стране-спонсору терроризма
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве Северодонецкой окружной прокуратуры Луганской области так называемому "депутату народного совета ЛНР" доложено по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что в псевдооргане государственной власти с 2018 злоумышленник возглавляет один из комитетов и разрабатывал так называемое законодательство квазиреспублики.
Летом этого года подозреваемый находился в созданном "общественном штабе", занимавшемся подготовкой к незаконному референдуму.
"Депутат" распространял пророссийские материалы, агитировал украинцев участвовать в "голосовании" и поддерживать страну-спонсора терроризма.
"Подозреваемый активно участвовал в медийной кампании так называемого референдума. В окружении депутатов госдумы РФ появлялся в пропагандистских проектах российских СМИ и говорил о стремлении луганчан "войти в состав России"", - разъясняет прессслужба.
В сентябре "избранник" совета "ЛНР" проголосовал за псевдозакон о "референдуме" об отделении территорий Луганщины от Украины. После этого "народный совет" обратился к главе "ЛНР" для его подписания.
Подозреваемому заочно избрали меру пресечения – содержание под стражей. Впоследствии его должны объявить в розыск.
- 20 сентября кафиры в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших
- Российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- Госдума России проголосовала за принятие в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Позже соответствующие "документы" были подписаны Путиным.
- 13 декабря СБУ идентифицировала коллаборанток, которые инициировали и организовали "референдум" в Луганской области. В их числе представительница "ЛНР" на переговорах в Минске и псевдодепутатки оккупационного совета.
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