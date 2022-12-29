Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве Северодонецкой окружной прокуратуры Луганской области так называемому "депутату народного совета ЛНР" доложено по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что в псевдооргане государственной власти с 2018 злоумышленник возглавляет один из комитетов и разрабатывал так называемое законодательство квазиреспублики.

Летом этого года подозреваемый находился в созданном "общественном штабе", занимавшемся подготовкой к незаконному референдуму.

"Депутат" распространял пророссийские материалы, агитировал украинцев участвовать в "голосовании" и поддерживать страну-спонсора терроризма.

"Подозреваемый активно участвовал в медийной кампании так называемого референдума. В окружении депутатов госдумы РФ появлялся в пропагандистских проектах российских СМИ и говорил о стремлении луганчан "войти в состав России"", - разъясняет прессслужба.

В сентябре "избранник" совета "ЛНР" проголосовал за псевдозакон о "референдуме" об отделении территорий Луганщины от Украины. После этого "народный совет" обратился к главе "ЛНР" для его подписания.

Подозреваемому заочно избрали меру пресечения – содержание под стражей. Впоследствии его должны объявить в розыск.