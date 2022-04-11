Агитационный поворот тем дал рост рейтинга Марин Ле Пен, – политтехнолог

Во время президентской кампании во Франции анализирует Олег Постернак, политтехнолог в эфире Еспресо TV



Политтехнолог отметил: "Президентская кампания во Франции оказалась слишком короткой. Во-первых, на нее повлияли все факторы, а украино-российская война стала одним из лейтмотивов хода президентской кампании. Но где-то 10-13 марта по данным социологических опросов произошла достаточно редкая для электоральных кампаний Кстати, кардинальный перелом в сторону роста рейтинга Марин Ле Пен. К тому же по данным французских социологических компаний, накануне голосования они почти выровнялись. Почему рос рейтинг госпожи Ле Пен? Это связано с тем, что она совершила очень интересный агитационный поворот тем, пытаясь избавиться от флера пророссийского кандидата. Я скажу больше, ей это удалось. Фактически она начала говорить о ценах на горючее, во Франции сейчас выросли цены на горючее, особенно ко дню голосования и это неприятный сюрприз для французов. Мы должны иногда вытащить себя из капсулы украинских событий, хочет это очень тяжело, потому что у нас война и сердце болит исключительно из-за украинских трагических событий, а рядовой француз далеко от Киева, Днепра, Донбасса, Бучи и более приземленные вопросы для него электорально привлекательны" .

Напомним, 10 апреля по результатам экзит-полов Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции.