Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российскую символику", - сообщает пресс-служба.

В результате следственных действий секретарю Кировоградской епархии объявили подозрение за нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений.

На территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных группировок РФ.

Следствие установило, что решисты обустроили тайники с поддержкой настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Тот установил контакт с руководством оккупационной администрации. Во время освобождения Херсона клирик скрылся вместе со своими российскими "кураторами" на левом берегу Днепра.

В помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области СБУ обнаружила пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук.

В Днепропетровской области правоохранители в результате обысков обнаружили прокремлевскую литературу по местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии ОПЗЖ и других антиукраинских материалов.

Все обнаруженные улики были направлены на экспертизу.

14 декабря 2022 года Служба безопасности Украины опубликовала результаты обысков в епархиях УПЦ (МП), среди найденного – паспорта РФ, пропагандистская литература, пропуски захватчиков и флаги врага.

2 января на священника УПЦ МП напал мужчина, вооруженный опасной бритвой. Чтобы остановить злоумышленника, полицейский вынужден был применить табельное оружие.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 5 января заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры к государству.

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