Агитационные листовки объединения Медведчука, "триколоры" и бывшие склады оккупантов: обнаружили в епархиях УПЦ (МП) еще в 4 областях
СБУ обнаружила в ходе контрразведывательных мероприятий в епархиях УПЦ (МП) агитационные листовки объединения Медведчука, "триколоры" и бывшие склады оккупантов
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российскую символику", - сообщает пресс-служба.
В результате следственных действий секретарю Кировоградской епархии объявили подозрение за нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений.
На территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных группировок РФ.
Следствие установило, что решисты обустроили тайники с поддержкой настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Тот установил контакт с руководством оккупационной администрации. Во время освобождения Херсона клирик скрылся вместе со своими российскими "кураторами" на левом берегу Днепра.
В помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области СБУ обнаружила пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук.
В Днепропетровской области правоохранители в результате обысков обнаружили прокремлевскую литературу по местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии ОПЗЖ и других антиукраинских материалов.
Все обнаруженные улики были направлены на экспертизу.
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