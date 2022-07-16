Агенты РФ в Европе отслеживают маршруты поставки оружия для Украины, - разведка
ГУР разоблачили задачи спецслужб России в странах восточной Европы - агенты должны отчитываться о маршрутах поставки оружия в Украину
Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"Агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину", - говорится в сообщении.
Спецслужбы РФ вербуют стражей порядка и других причастных к транспортировке оружия в Европе.
"Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия", - добавляют в ГУР.
Агенты привлекают пророссийских активистов и пытаются использовать представителей местных общин в приграничных регионах с Украиной.
Вместо этого европейцы, получив от представителей из РФ предложения о сотрудничестве, обратились к правоохранителям.
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