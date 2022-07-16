Об этом сообщает в телеграмме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину", - говорится в сообщении.

Спецслужбы РФ вербуют стражей порядка и других причастных к транспортировке оружия в Европе.

"Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения российского вторжения передают защитникам Украины страны-партнеры, российские военные атташе в странах Европейского союза закрытыми каналами связи получили приказ активизировать вербовку сотрудников полиции и граждан причастных к транспортировке оружия", - добавляют в ГУР.

Агенты привлекают пророссийских активистов и пытаются использовать представителей местных общин в приграничных регионах с Украиной.

Вместо этого европейцы, получив от представителей из РФ предложения о сотрудничестве, обратились к правоохранителям.

Государственный департамент США в 15 июля одобрил продажу правительства Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS и связанного оборудования на сумму до 500 миллионов долларов.

14 июля в Белом доме рассказали об использовании ленд-лиза для Украины.

На саммите НАТО в Мадриде было принято решение направить в Эстонию дополнительные силы Североатлантического союза. Таким образом, Великобритания увеличит свой военный контингент в Эстонии до размеров бригады, а в результате в Эстонии будет сформирована целая дивизия войск НАТО.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает , что ленд-лиз для Украины заработает в конце лета или начале осени.

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