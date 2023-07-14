Помните скотину в рясе из Бородянки? В прошлом году, сразу после оккупации, было очень много публикаций о "священнике РПЦвУ" Викторе Тальке, который сдавал украинцев оккупантам, помог устроить застенок в храме и организовывал вывоз людей в Беларусь. Вот к нему СБУ наконец собрала полный пакет показаний для уголовного производства, которое и было открыто за кучей статей.

На самом деле агенты ФСБ и других вражеских структур в РПЦвУ – это целое отдельное и очень масштабное направление работы СБУ. Вообще, как утверждает СБУ, большинство агентов влияния врага как раз и оказываются "священниками" московской "церкви". Голая статистика.

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Их рассаживали по приходам и лелеяли десятилетиями. А они десятилетиями сыпали вражеский мусор в головы прихожан – что мы сейчас и наблюдаем в целых антиукраинских бунтах вокруг храмов.

Так, Василий Малюк утверждает: "Наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но они также никоим образом не освобождают изменников от законного наказания". Здесь он вынужден жестко соблюдать закон. Но ввиду несравнимого масштаба вредного влияния и продолжительного отложенного действия многолетнего промывания мозгов украинских прихожан, "наличие рясы и кадила" при выявлении сотрудничества с врагом таки стоит признать отягчающим обстоятельством. По факту оно таковым и есть: последствия преступных действий тяжелее и больше, чем у таких же действий не-священников.

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Но это уже сугубо законодательные моменты. "В поле" деятельность СБУ в любом случае успешна. Те же локальные вокругцерковные бунты ни разу не превратились в кровавые межконфессиональные стычки, чему всячески способствовали агенты России. Каждый раз процесс брался под контроль, а попы – аккуратно под локти и на внимательную беседу.

Ибо московский поп сам по себе достаточно ценная штука, особенно когда в паре с судебным приговором: он хорошо идет на обмен даже не по фактическому весу-брутто "1 до 3-х", а гораздо дороже. Так что сотрудники спецслужб точно знают, ради кого они пересеивают мелким ситом этот контингент по всей Украине. И ради чего собирают максимально полные кипы с поличным для судебных приговоров.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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