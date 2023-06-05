Об этом информирует Центр нацсопротивления .

По информации подполья, российская спецслужба привезла молодых коллаборантов из временно оккупированного полуострова Крым.

Эти молодые люди разговаривают с местными жителями ТОТ Запорожской области в местах скопления, провоцируя их на разговоры об оккупационных властях. Также они расспрашивают об их коллегах и соседях.

Целью таких действий врага является выявление нелояльных к России граждан и патриотов Украины.

Сопротивление призывает украинцев не поддаваться на провокации рашистов и сообщать о перемещении и расположении российских войск через форму на сайте .