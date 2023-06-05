Агенты ФСБ на ВТО пытаются выявлять патриотов Украины: говорят об оккупации, расспрашивают знакомых
На временно оккупированной Запорожской области агенты ФСБ пытаются выявить украинских патриотов, провоцируя местных жителей на разговоры
Об этом информирует Центр нацсопротивления .
По информации подполья, российская спецслужба привезла молодых коллаборантов из временно оккупированного полуострова Крым.
Эти молодые люди разговаривают с местными жителями ТОТ Запорожской области в местах скопления, провоцируя их на разговоры об оккупационных властях. Также они расспрашивают об их коллегах и соседях.
Целью таких действий врага является выявление нелояльных к России граждан и патриотов Украины.
Сопротивление призывает украинцев не поддаваться на провокации рашистов и сообщать о перемещении и расположении российских войск через форму на сайте .
- Ранее ЦНС писал, что на временно оккупированные территории Запорожской области прибыли с обысками представители ФСБ России. Они проверяют частные дома.
- В эфире Эспрессо депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко 26 мая рассказал , что россияне устраивают облавы на села, чтобы найти тех, кто помогает украинской армии и партизанам.
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