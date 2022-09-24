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Агенты ФСБ из Донбасса и Днепра сдавали врагу информацию о HIMARS

24 сентября, 2022 суббота
13:34
война с Россией

СБУ разоблачила трех агентов ФСБ из Донбасса и Днепра, которые передавали врагу информацию о дислокации ВСУ, HIMARS и расположении блокпостов

Об этом информирует СБУ .

Двое российских агентов из Донбасса передавали захватчикам данные о дислокации украинских войск, а также о расположении боевых позиций реактивных артиллерийских систем HIMARS. По данным следствия, их завербовали после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения СБУ они попали из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно "афишировали" в окружении. Их задержали в Покровске при попытке передачи информации врагу.

Третьего агента РФ разоблачили в Днепре. Он работал с врагом из тюрьмы. Посредством скрытого телефона он наладил связь со своими сообщниками на свободе, которые передавали ему геолокацию украинских блокпостов. Получившуюся информацию заключенный передавал информацию представителям РФ, которые завербовали его из-за связей в криминальных кругах.

Все трое мужчин сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины). Как меру пресечения им планируют выбрать содержание под стражей.

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