Об этом представители спецслужб и Офиса президента рассказали на брифинге по обмену пленных.

Начальник ГУР Кирилл Буданов "с точки зрения развединформации" выразил мнение, что Медведчук больше всего нужен Федеральной службе безопасности РФ.

"Медведчук на данном этапе больше всего нужен именно ФСБ, а не кому-то конкретно. Это лицо, через которое напрямую шло финансирование многих агентурных сетей здесь, вообще финансирование определенных должностных лиц и наполнение негласного бюджета ФСБ. Он им очень нужен. Это средство и влияния, и отмывания денег. Это и есть главная причина, почему они так за него боролись", - считает руководитель ГУР.

В свою очередь руководитель СБУ Василий Малюк отметил, что обмен Медведчука на 200 украинских военнопленных - "признак того, что он был топовым предателем Украины".

"Не будем забегать вперед, мы понимаем, что наши враги из ФСБ и других спецслужб России проводят специальные информационные операции. По всей вероятности, в будущем они смогут использовать для этого Медведчука. Но мы уже давно четко понимаем, где гибридные угрозы и фейки... А все, что касается Медведчука, легло в соответствующие уголовные дела", – пояснил Малыш.

Он добавил, что обмен обвиняемого в госизмене кума Владимира Путина Виктора Медведчука происходил по решению суда и по написанному Медведчуком заявлению:

"В августе текущего года произошли соответствующие законодательные изменения, нам пошел законодатель навстречу. Основанием (обмена, – ред.) является заявление непосредственно Медведчука, а также решение координационного центра, который возглавляет Кирилл Буданов. От него инициативное письмо получило следственное подразделение СБУ, а также прокуратура .В дальнейшем прокурор Генеральной прокуратуры обращается с ходатайством в суд первой инстанции, где по существу слушается данное дело, суд принимает решение. Что и произошло позавчера и послужило соответствующим юридическим основанием для обмена, который мы вчера совершили".

Напомним, в среду, 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины. Также из плена вызволили 10 иностранцев. Их обменяли на 55 российских военных и кума Путина Виктора Медведчука.

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