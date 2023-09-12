Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Агентство восстановления создало интерактивную карту публичных закупок на восстановление: что будут отстраивать в первую очередь

Агентство восстановления создало интерактивную карту публичных закупок на восстановление: что будут отстраивать в первую очередь

12 сентября, 2023 вторник
13:06
Война с Россией

На сайте Агентства восстановления появилась интерактивная карта публичных закупок, проводимых региональными Службами восстановления для восстановления поврежденных или разрушенных объектов

Об этом сообщил глава ведомства Мустафа Найем.

Выбрав регион на карте, можно увидеть отчеты о капитальных ремонтах, реконструкции, новом строительстве и проектировании в регионах, где началось восстановление поврежденных или разрушенных объектов в результате российских атак.

Он сообщает, что Агентство пересматривает приоритеты объектов восстановления, то есть первоочередными будут восстановления в направлениях:

  • военной логистики;
  • критической инфраструктуры, защитные сооружения энергетических объектов и водопровод в Днепровской области;
  • экспортной инфраструктуры – логистика к границам и пункты пропуска;
  • восстановление жилых домов.

"Во всех других направлениях будут реализовываться только проектно-изыскательские и подготовительные работы", - сообщил глава Агентства.

  • Южная Корея предоставит Украине пакет помощи на общую сумму $2,3 млрд для восстановления разрушенной войной инфраструктуры – $300 млн направят на гуманитарные нужды 2024 года и $2 млрд – в виде долгосрочной помощи.
  • Посол Израиля Михаэль Бродский прибыл с визитом в Украину в Днепр, чтобы обсудить с главой Днепропетровской ОВА совместные проекты восстановления разрушенных районов.
Украина
востановление Украины
Читайте также:
11 сентября, 2023 понедельник
Евро-2024: Польша проиграла Албании, результаты других матчей 10 сентября
11 сентября, 2023 понедельник
В ВСУ рассказали, как выглядят новые позиции на Бахмутском направлении
карта заставочна
11 сентября, 2023 понедельник
Боец ВСУ: В районе Роботино враг пытается загонять наших хлопцев в огневые мешки
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.48
    Покупка 37.48
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.29
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
12 сентября
14:00
OPINION
Минфин не доволен укреплением гривны. Почему?
13:40
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда Украину накроет холодный атмосферный фронт с дождями
13:35
Украинские военные включали на частотах пилотов РФ похоронный марш в первые дни полномасштабной войны, - управление РЭБ
13:34
Аварийные посадки самолетов в полях РФ участятся, - Центр стратегических коммуникаций
13:31
"Контролируют больше года": в ВМС рассказали подробности возвращения "вышек Бойко"
13:30
Российские оккупанты стягивают резервы с глубины РФ: боятся прорыва обороны ВСУ
13:23
Платил зарплату несуществующим работникам: в Киеве директору роддома сообщено о подозрении в растрате 4,5 млн грн
13:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району
13:21
Сопротивление: население временно оккупированной Запорожской области проигнорировало "выборы"
13:16
В Житомире женщина нашла арсенал оружия со Второй мировой войны, когда копала картошку на огороде
13:10
Бербок стремится усилить трансатлантический альянс с США из-за вызовов Китая
13:04
Федерация работодателей призывает Шмыгаля изменить постановление, которым прибыль оборонных предприятий считается убытком государству
13:01
Помогал уклонистам бежать из страны под видом "церковных миссионеров": СБУ задержала экс-диакона УПЦ (МП)
12:56
В Токио отменяют гендерные квоты для поступления в государственные школы
12:52
Вступление в ЕС: Украина ведет переговоры с Венгрией и Румынией по спорному языковому вопросу
12:45
Россия создала такие условия "выборов", что можно написать любые цифры и результаты явки - представитель президента Украины в АР Крым
12:41
ПАСЕ
"Де-факто диктатура": в ПАСЕ выразили обеспокоенность возможностью Путина быть президентом бессрочно
12:39
Эксклюзив
москва, кремль
В Украинском институте будущего рассказали, кого россияне считают наиболее вероятным преемником Путина
12:36
В Киеве с 20 сентября ограничат въезд грузовиков в часы пик
12:35
Городской совет Чернигова не будет запрещать детям без прививок посещать образовательные учреждения
12:33
Россияне ударили по Красногоровке и Авдеевке: 2 человека погибли, еще 3 ранены
12:25
Германия продолжает импортировать российскую нефть через Индию
12:19
Посол Израиля прибыл с визитом в Днепр: обсудили возобновление разрушенных районов области
12:15
Apple представит новый iPhone 15: где и когда смотреть презентацию
12:11
Путин заявил, что в РФ 270 тыс. человек добровольно подписали военные контракты за последние 6-7 месяцев
12:08
Говорили только о фронте: президент собрал военный кабинет
12:04
OPINION
Российские дроны в Румынии: в ответ - тишина
11:58
кредит
За время войны украинские предприниматели получили от банков кредиты на сумму более 140 млрд гривен
11:56
Принудительная паспортизация: россияне ищут тех, кто не получил паспорт РФ на оккупированных территориях Херсона
11:44
Стрельба в Днепре: сообщено о подозрении спутнице погибшего, сопротивлявшейся полицейскому
11:39
Можно купить в Дии: Минфин выпустил новые военные облигации "Евпатория"
11:37
Игры Непокоренных 2023: Национальная сборная Украины завоевала еще 4 награды
11:30
Ученые из Венгрии доказали, что собаки могут слышать голос хозяина даже во сне
11:18
В результате вражеских обстрелов есть повреждения в сетях в четырех областях Украины: ситуация в энергосистеме
11:07
Россияне удерживают в Черном море 2 ракетоносителя с 16 "калибрами"
10:55
Обзор
Россия будет воевать северокорейскими боеприпасами, Украина на шаг ближе к возвращению Крыма. Акценты мировых СМИ 12 сентября
10:54
Эксклюзив
Власти Белой Церкви планируют приобрести убыточную ТЭЦ за 300 млн грн
10:47
Владимир Путин
Путин предлагает праздновать в РФ день утверждения оккупации украинских территорий
10:45
РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: 2 человека погибли, 10 ранены
10:35
Латвия планирует закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью: открытым остается один
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV