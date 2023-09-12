Агентство восстановления создало интерактивную карту публичных закупок на восстановление: что будут отстраивать в первую очередь

Об этом сообщил глава ведомства Мустафа Найем.

Выбрав регион на карте, можно увидеть отчеты о капитальных ремонтах, реконструкции, новом строительстве и проектировании в регионах, где началось восстановление поврежденных или разрушенных объектов в результате российских атак.

Он сообщает, что Агентство пересматривает приоритеты объектов восстановления, то есть первоочередными будут восстановления в направлениях:

военной логистики;

критической инфраструктуры, защитные сооружения энергетических объектов и водопровод в Днепровской области;

экспортной инфраструктуры – логистика к границам и пункты пропуска;

восстановление жилых домов.

"Во всех других направлениях будут реализовываться только проектно-изыскательские и подготовительные работы", - сообщил глава Агентства.