Агентство восстановления создало интерактивную карту публичных закупок на восстановление: что будут отстраивать в первую очередь
На сайте Агентства восстановления появилась интерактивная карта публичных закупок, проводимых региональными Службами восстановления для восстановления поврежденных или разрушенных объектов
Об этом сообщил глава ведомства Мустафа Найем.
Выбрав регион на карте, можно увидеть отчеты о капитальных ремонтах, реконструкции, новом строительстве и проектировании в регионах, где началось восстановление поврежденных или разрушенных объектов в результате российских атак.
Он сообщает, что Агентство пересматривает приоритеты объектов восстановления, то есть первоочередными будут восстановления в направлениях:
- военной логистики;
- критической инфраструктуры, защитные сооружения энергетических объектов и водопровод в Днепровской области;
- экспортной инфраструктуры – логистика к границам и пункты пропуска;
- восстановление жилых домов.
"Во всех других направлениях будут реализовываться только проектно-изыскательские и подготовительные работы", - сообщил глава Агентства.
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