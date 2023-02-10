Об этом сообщил глава Агентства восстановления Мустафа Найем.

Как написал Найем, сегодня, 10 февраля, Украина и Международный банк реконструкции и развития (группа Всемирного банка) запустили проект RELINC – "Восстановление критически важной логистической инфраструктуры и сетевого сообщения".

Соответствующий год подписали Александр Кубраков и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи.

Согласно условиям проекта, Украине будет выделен грант на 50 млн долларов США, из которых 25,055 млн долл. США получит Агентство восстановления на закупку и установку временных мостов в пострадавших от российской агрессии регионах.

Что важно.

Согласно договоренности, выделенные средства будут использованы с привлечением агента по обслуживанию проектов UNOPS. Все процедуры закупки в рамках RELINC, а также управление проектами будут проведены в соответствии с правилами и процедурами Международного банка реконструкции.

Для Агентства обновления это пилотный проект реализации проектов по привлечению внешней организации по закупкам.

UNOPS является подразделением ООН и главным инструментом организации в области управления закупками и контрактами по проектам гражданского строительства и развития инфраструктуры.

Первоочередно проект RELINC будет касаться областей, освобожденных от российских войск. На Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Харьковскую, Николаевскую и Запорожскую области приходится около 74% потребностей в восстановлении транспортной инфраструктуры.

Общая стоимость проекта RELINC составляет около 600 миллионов долларов. Помимо грантовых 50 млн долл. от МБРР планируется привлечение кредитного донорского софинансирования в рамках Украинского трастового фонда для помощи, восстановления, реконструкции и реформ (URTF).