Агентство S&P оценило кредитный рейтинг РФ как "преддефолтный"
Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с уровня ВВ+ до уровня CCC- и долгосрочный рейтинг в национальной валюте с ВОВ- до CCC-
Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Рейтинги находятся в списке CreditWatch (рейтинг на просмотре) с отрицательным прогнозом.
Уровень CCC означает, что российские бумаги "близки к дефолту (или уже находятся в дефолте) с небольшим шансом возврата средств". Перед дефолтным уровнем D есть два уровня – СС и С – но они характеризуются так же, как и уровень CCC-.
Агентство сообщает, что международные санкции сократили доступные валютные резервы России почти наполовину, включая депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии. Это ослабило внешнюю ликвидность страны в период роста спроса на иностранную валюту.
"Мы понимаем из публичной информации и сообщений прессы, что меры по контролю за движением капитала влекут за собой запрет на трансграничные финансовые потоки, включая платежи по обслуживанию долга как частного сектора, так и государства. Мы считаем, что это, скорее всего, ограничит способность владельцев облигаций в национальной и иностранной валюте – нерезидентов своевременно получать проценты и/или выплаты основной суммы долга", - отметили в S&P.
- Напомним, 9 февраля аналитики рейтинговых агентств S&P и Fitch спрогнозировали продолжительное ослабление экономики РФ даже без нового нападения на Украину.
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