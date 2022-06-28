Агентство Moody's подтверждает дефолт России

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на кредитное агентство Moody's.

Кремль обвинил Запад в доведении до искусственного дефолта.

Ряд владельцев облигаций заявил, что они не получили проценты за просрочку платежа 27 июня после окончания льготного периода.

Агентство Moody's заявило, что пропущенная выплата является дефолтом.

"Вероятны дальнейшие дефолты относительно купонов", - пишут аналитики.

27 июня агентство Bloomberg сообщило, что Россия испытала дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных Западом санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам.