Агентство Moody's снизило рейтинг РФ до преддефолтного состояния
Агентство Moody's изменило кредитный рейтинг России с B3 до Ca – теперь страна в шаге от дефолта
Об этом идет речь в сообщении на сайте Moody's, передает ЭП .
России присвоен кредитный рейтинг Ca с отрицательным прогнозом. Обязательства с таким рейтингом очень спекулятивны и, вероятно, в процессе или очень близки к дефолту, с малой перспективой возврата основной суммы и процентов.
Самый низкий возможный рейтинг по оценке агентства – С, его получают эмитенты, объявившие дефолт.
Снижение рейтингов обусловлено потерей контроля за резервами центрального банка России, что ограничит платежи, в том числе за обслуживание долга по гособлигациям.
Негативный прогноз отражает значительные риски для макроэкономической стабильности, связанные с введением санкций после вторжения России в Украину, а также финансовые последствия задержек погашения долга.
"Высокий уровень координации между западными странами по введению широкомасштабных санкций против России в ответ на вторжение в Украину существенно ухудшил способность России обеспечить своевременное погашение своих суверенных долговых обязательств", – сообщает агентство.
Moody's ожидает, что экономика РФ сократится на 7% в реальном исчислении в 2022 году. Постоянное снижение курса рубля будет иметь последствия посредством повышения инфляции и снижения уровня жизни.
Буфер валютной выручки от нефти и газа может смягчить влияние санкций. Агентство допускает, что следующие ограничения перекроют этот валютный канал для страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное