Об этом идет речь в сообщении на сайте Moody's, передает ЭП .

России присвоен кредитный рейтинг Ca с отрицательным прогнозом. Обязательства с таким рейтингом очень спекулятивны и, вероятно, в процессе или очень близки к дефолту, с малой перспективой возврата основной суммы и процентов.

Самый низкий возможный рейтинг по оценке агентства – С, его получают эмитенты, объявившие дефолт.

Снижение рейтингов обусловлено потерей контроля за резервами центрального банка России, что ограничит платежи, в том числе за обслуживание долга по гособлигациям.

Негативный прогноз отражает значительные риски для макроэкономической стабильности, связанные с введением санкций после вторжения России в Украину, а также финансовые последствия задержек погашения долга.

"Высокий уровень координации между западными странами по введению широкомасштабных санкций против России в ответ на вторжение в Украину существенно ухудшил способность России обеспечить своевременное погашение своих суверенных долговых обязательств", – сообщает агентство.

Moody's ожидает, что экономика РФ сократится на 7% в реальном исчислении в 2022 году. Постоянное снижение курса рубля будет иметь последствия посредством повышения инфляции и снижения уровня жизни.

Буфер валютной выручки от нефти и газа может смягчить влияние санкций. Агентство допускает, что следующие ограничения перекроют этот валютный канал для страны.